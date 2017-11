Una familia nómada por los mares

María afirma sentirse satisfecha con este estilo de vida y recalca que la educación que están recibiendo sus hijos no sólo es "la típica educación que puede recibir un niño es una escuela. Ellos están constantemente aprendiendo valores como el medio ambiente o el hecho de vivir sin tecnologías durante todo el tiempo. Valoran las cosas y los recursos de los que disponemos".

Sin embargo no todo es tan bueno como aparenta, ya que ambos afirman que existen ciertos inconvenientes a la hora de vivir en un espacio reducido en medio del mar. "Lo peor de vivir en un barco es el espacio. Muchas veces hay peleas y problemas que requieren solución, como en todas las familias, y nosotros no podemos irnos a otra habitación para estar solos. Tenemos que arreglar los problemas en el momento", opinan los padres.

Por su parte María afirma que los niños "reciben una educación diaria. Todos los días les damos clases así que, en ese sentido, no están desprovistos de sus lecciones pertinentes".

El problema del medio ambiente y su visibilidad

La posibilidad de poder viajar por el mar y el océano ha hecho que esta familia pueda comprobar de primera mano las vicisitudes y consecuencias que la contaminación humana está ejerciendo sobre las aguas de nuestro planeta. María afirma que el mar está muy sucio, "No vemos las aguas de los mares limpias, la contaminación está siendo un lastre para la tierra, y los océanos lo están notando. La sevillana quiere lanzar este mensaje y hacer un llamamiento social a través de este medio. "Me preocupo mucho por el medio ambiente y les inculco a mis hijos qué es lo que no hay que hacer, por ello quiero que esto se sepa".