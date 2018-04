Esta tarde arranca el nuevo ciclo de Cinemateca en el teatro Muñoz Seca

Esta tarde a las 20:30 horas tendrá lugar en el Teatro Municipal la proyección de la película Sin Amor, con la que el cineasta ruso Andrey Zvyaginstsev consiguió el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y fue nominado a mejor película extranjera en los pasados premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood. La película presenta a Boris y Zhenya, quienes están en medio de un proceso de divorcio. El amor se ha acabado entre ellos y lo han encontrado en otras personas.

Con esta nueva Cinemateca, la concejalía de Cultura continúa su apuesta por el cine cultural con películas no convencionales que y que no suelen exponerse en las salas de cine que tienen comerciales y no independientes.