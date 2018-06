El archivo espera la ampliación de su capacidad para acoger miles de cajas

Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Archivos, durante el cual se visitaron las dos instalaciones municipales destinadas a esta función, acondicionadas y preparadas para la conservación y consulta de miles de documentos. A lo largo de la mañana estuvieron abiertos al público el Archivo Central Intermedio, que está en la calle Los Moros, en una antigua bodega reconvertida, y el Archivo Histórico Municipal, situado en el edificio San Luis.Tanto en uno como en el otro, los interesados pudieron asistir a unas visitas guiadas para conocer por dentro el engranaje de estos grandes archivos, en los que se conserva la historia de la ciudad, desde el siglo XIII prácticamente hasta nuestros días.

En el archivo Central Intermedio, a cargo del cual se encuentra el archivero Jesús Puente, se conserva la documentación municipal generada por las distintas área y negociados del Ayuntamiento, que permanecen en esta antigua bodega municipal de la calle Los Moros durante unos 50 años, un plazo de tiempo en el que se procede a su ordenación, a su clasificación y descripción para determinar si tienen un valor importante para los investigadores o proceder a su traslado al Archivo Histórico. A este archivo intermedio llegó en el año 2012 la documentación que estaba en unos depósitos de la Zona Franca de Cádiz y del antiguo archivo del Ayuntanmiento de la Plaza del Polvorista, después de la recuperación de la bodega con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (Feil), también conocido como Plan E.

Dicha documentación fue archivada en una serie de armarios compactadores que reciben el nombre de 'compactus', donde los grupos de visitantes que ayer acudieron pudieron conocer las condiciones óptimas de conservación que se mantiene en el interior del edificio, en temperatura y humedad.

Pese a tener unas dimensiones considerables, el archivo de la calle Los Moros, que conserva documentación de los siglos XX y medidos del XXI, no está completamente amueblado, por lo que actualmente no se puede trasladar la documentación dispersa en las área municipales. Según las estimaciones, en las dependencias de las diferentes concejalías y en el depósito del viejo Ayuntamiento del Polvorista, aguardan para su traslado entre 8 y 11 mil cajas de documentos. No obstante, para poder ingresarlas al archivo central intermedio sería necesario instalar nuevos armarios compactadores, cuya inclusión estaba prevista en los presupuestos municipales, pero finalmente no se podrán adquirir, ya que las inversiones se han limitado a los Presupuestos Participativos y varias obras previstas desde hace tiempo. Por este motivo, la documentación tendrá que permanecer por ahora en las áreas que la generan y en el antiguo edificio Consistorial, donde está ahora la concejalía de Medio Ambiente.

La visitas guiadas se extendieron ayer también al Archivo Histórico del edificio San Luis, que está a cargo de Ana Becerra Fabra, licenciada en Historia y técnica del Archivo Municipal. Participaron cuatro grupos en total. También la concejala María Egenia Lara asistió con motivo de la conmemoración del Día Interrnacional de Los Museos, y explicó que para El Puerto "es un orgullo celebrar este día, ya que es una oportunidad para dar a conocer entre la ciudadanía en general cómo conservamos y custodiamos la documentación que se nos ha legado durante siglos".

Además de ser un lugar apropiado para custodiar el patrimonio documental y bibliográfico, los archivos son fuente de creacióbn de empleo. En los de El Puerto en estos dos últimos años se han puesto en marcha varios programa de empleo joven o para mayores de 30 años, que han facilitado una actividad laboral temporal a un total de 10 personas.