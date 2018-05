El PP presenta al bipartito una lista de propuestas para los presupuestos

Los meses van avanzando y casi alcanzado el ecuador del año, la ciudad sigue sin tener aprobadas las cuentas municipales para este año, estando el presupuesto prorrogado desde el ejercicio 2016. Aunque hace algunos meses parecía que la posibilidad de un acuerdo con Levantemos El Puerto estaba cercana, lo cierto es que no hay nada nuevo en este sentido, por lo que el gobierno local sigue tanteando a los demás grupos de la Corporación para tratar de cerrar este importante documento, que ya no puede esperar más.

El portavoz del grupo municipal popular, Germán Beardo, a la sazón candidato del PP a la Alcaldía y presidente local de la formación, se ha sentado esta semana con el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, lamentando que el alcalde, David de la Encina, "no quiera ni sentarse a consensuar los presupuestos municipales de 2018 con el PP, el grupo mayoritario del Ayuntamiento, una actitud soberbia que no ayuda a encontrar soluciones para El Puerto", afirma. Beardo considera que el actual borrador de presupuesto municipal "no es el que haría el PP y se echan en falta cuestiones básicas que hay que atender para mejorar el estado de la ciudad", por lo que le ha hecho al concejal de Hacienda una serie de propuestas "encaminadas a dar soluciones a los principales problemas y carencias, con la esperanza de que se deje de lado la vieja política partidista del PSOE y se atiendan estas cuestiones básicas."

Una de las propuestas del PP es la creación de una oficina de inversiones dotada de personal

Entre las propuestas concretas que se han detallado hay algunas novedosas, como la inclusión de una partida presupuestaria para el traslado de la Concejalía de Fomento al Palacio de Purullena, dedicando las actuales instalaciones a invernadero de empresas y atención a emprendedores.

También destaca la creación de una Oficina de Inversiones, como unidad administrativa dotada de personal técnico, recursos humanos y materiales.

Otras de las propuestas, hasta un total de dieciséis, son una partida para la elaboración de Un Plan de Vivienda Municipal; un plan local de inversiones en instalaciones deportivas; un plan de embellecimiento de la ciudad; una partida para el traslado del museo al Hospitalito y un proyecto museístico director; dotar económicamente la rehabilitación de edificios municipales como los de las calles Santo Domingo y Federico Rubio; la recuperación del convenio para la cesión de los polvorines de la Sierra San Cristóbal; la dotación económica necesaria para impulsar la administración electrónica en Urbanismo; adecentamiento de sedes vecinales; retorno de la subjefatura de Policía local al centro cívico; regreso de la Policía de Barrio; mayor dotación para materia de Comercio; dotación para el Centro de Protección Animal; un pliego para la depuradora de Las Galeras y finalmente una nueva ordenanza de licencias de obra y aperturas que facilite la tramitación exprés.