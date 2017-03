El PP denuncia nuevos cortes de luz en el centro urbano

El portavoz adjunto del Partido Popular, Millán Alegre, ha denunciado que "las calles Larga y Alquiladores han sufrido durante todo el fin de semana un apagón que ha afectado a todos los vecinos y comerciantes de la zona, dejando a oscuras todo el barrio, sin iluminación pública alguna, con la peligrosidad que eso conlleva para vehículos y viandantes y lo peor es que aún no ha dado explicación alguna". Añade Alegre que "De la Encina, que es experto en echarse fotos en obras y mejoras heredadas del gobierno anterior como las de calle Larga, no da la cara ante la reiteración de apagones en esa zona y en otras de la ciudad. Llevamos casi dos años en los que no sabemos por qué el suministro eléctrico se interrumpe continuamente".

Alegre exige a De la Encina que aclare "qué está pasando con el suministro eléctrico en nuestra ciudad y de una solución definitiva, ya que todos los vecinos pagamos nuestra luz e impuestos y sin embargo continuamente tenemos una ciudad a oscuras con el daño que eso provoca a la imagen de El Puerto y las molestias causadas a los vecinos".