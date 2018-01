Nuevo premio de la Lotería en la administración de la calle Valdés

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves ha caído esta semana en la administración de loterías de la calle Valdés, un establecimiento regentado por Lucía Caro y su pareja, Juan José Cairón. El establecimiento, que está provisto también de copistería propia y alimentación, ha dotado a cada premiado con 30.000 euros el décimo. Lucía no sabe aún cuántos números han sido agraciados, ya que este número se vendió a través de la máquina. "No sabemos todavía cuantos décimos han sido premiados. Aún no ha venido nadie, quizás porque el cliente no sabe aún que le ha tocado o le ha tocado y o quiere aparecer, que es algo que suele pasar", afirma Lucía.

Esta administración se está haciendo famosa por el reparto de premios que está llevando a cabo últimamente. En el pasado sorteo extraordinario de Navidad repartió un 5ª premio, y también en el sorteo de El Niño, celebrado el día 5 de enero, han estado a un sólo número del primer premio. "En años anteriores hemos dado primeros premios de bonoloto con 1 euros de la máquina y varios premios más que hemos dado en Navidad. Para nosotros esto es una alegría porque el hecho de repartir felicidad es una cosa que nos llena mucho", dice la responsable de la administración.

Estos últimos meses han sido especialmente buenos para la ciudad en loterías y apuestas, y basta recordar para ello el multimillonario premio que se repartió con el euromillón en el estanco de Vistahermosa el pasado mes de octubre, 65 millones de euros.

Desde la administración de Valdés afirman que seguirán vendiendo premios y repartiendo ilusiones, Un establecimiento con mucha suerte.