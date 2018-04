Levantemos pide la dimisión del edil Ángel M. González

La agrupación de electores Levantemos El Puerto pide la dimisión del concejal de Bienestar Social, Ángel M.González, por lo que consideran su falta de gestión tras el incendio registrado en una finca ocupada de la calle Larga.

Para Levantemos "es evidente que la solución no pasa por volver a ocupar ese edificio en las mismas condiciones, pero también es evidente que la cadena de responsabilidades y gestión para tratar este asunto ha sido nefasta. Desde la entidad financiera propietaria del edificio, entidad que lleva años desentendida del mismo y que de un día para otro ha querido dejar en la calle a estas personas, pasando por el equipo de gobierno que no ha sabido gestionar este asunto tratando a las personas con lo mínimo que merecen, dignidad, y finalizando por el concejal de Bienestar Social, que ha estado más tiempo desaparecido que donde debía estar. Apenas ha pisado el lugar de los hechos, quizás por no querer ver la realidad a la que se tenía que enfrentar y no ha sido capaz o no ha querido", afirman.

La formación señala que "las personas que fueron realojadas en Anydes por orden del Ayuntamiento lo hicieron en régimen de transeúnte, por lo que hasta las ocho de la tarde no podían entrar en el centro para dormir. Parece que nadie ha pensado que está gente tenía una vida con la que cargaban a cuestas. Y también queda claro que la cadena de responsabilidades y gestión ha fallado al completo. Por ello, entendemos que un concejal que no aparece ante un hecho de esta gravedad, que no asume su responsabilidad y que está al frente de cualquier otra gestión antes que mirar por la vida de las personas que están en exclusión social no puede continuar al frente de sus funciones", afirman.