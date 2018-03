El Foro Social Portuense anuncia su apoyo a la huelga de mujeres

El Movimiento Feminista Mundial ha convocado para el 8 de marzo una huelga general de mujeres durante 24 horas. Foro Social Portuense quiere apoyar la huelga de las mujeres afirmando que el objetivo de esta es sensibilizar la situación de desigualdad e injusticia en la que se encuentran muchas mujeres en las diversas sociedades patriarcales.

El Foro explica que han ido surgiendo muchas leyes a lo largo de los años que han pretendido hacer una labor de igualdad entre el hombre y la mujer, sin embargo, la realidad sigue siendo que las mujeres se encuentran en una situación de opresión como los asesinatos, la brecha salarial ente ambos sexos, la mayoría de tareas domésticas y cuidados del hogar que siempre están a cargo de las mujeres. Por este motivo, desde Foro Social portuense afirma sentirse preocupados por la cantidad de responsabilidades que se le asignan a la mitad de la población, las mujeres, mientras están desprovistas de diversos derechos y poderes.

Desde Foro Social especifican que están de acuerdo con el objetivo principal de la huelga de mujeres y quieren reconocer que la aportación de las mujeres es insustituible para que el mundo siga funcionando y avanzado. Por esta razón no comprenden que, desde CCOO y UGT, convoquen sólo dos horas de huelga. Foro Social opina que "parece que no quieren estar ausentes por la mala propagan que supondría pero a la vez no apoyan el fondo de la Huelga", opina la plataforma. Además, señalan que se sienten sorprendidos al saber que varias instituciones, entre ellas el Ayuntamiento, estén programando excursiones a bodegas o comidas fraternales para es día, "como casi siempre el folklore sustituyendo a la justa y necesaria protesta", recalca Foro Social.

El día 8 de marzo, según palabras del Foro, se hará todo lo posible para que la huelga sea un éxito. Animan a que los hombre faciliten la huelga de sus compañeras, asumiendo tareas que les impedirían estar en la calle reivindicando sus derechos. Animan también a que, por la tarde del mismo día, toda la población participe en una manifestación que tendrá lugar a las 18:00 horas la cual saldrá desde la avenida de la Libertad hasta la Plaza Peral.