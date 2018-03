Bello acusa al alcalde de "doblegarse" ante Levantemos

El secretario general del PP portuense, Javier Bello, ha lamentado la reciente derogación de la ordenanza municipal de Convivencia asegurando que "PSOE, IU y Levantemos vuelven a unirse para dañar el interés general de los portuenses y beneficiar a una minoría incívica que defiende el radicalismo frente a la sensatez".

Bello recuerda que "en las mejores casas de familia hay unas normas de convivencia, en los colegios, en las comunidades de vecinos, en los edificios públicos y hasta en ciertos eventos puntuales, pero ahora vienen a nuestra ciudad De la Encina y sus socios de IU y Levantemos a decir que en El Puerto no es necesario tener un marco normativo para convivir, porque él simple y llanamente no lo considera oportuno. Sin hacerle caso a los informes técnicos", lamenta.

El secretario general popular achaca esta postura del bipartito a una exigencia del levantemos para dar su apoyo al presupuesto municipal y considera que ""la estrategia que marca Levantemos para prestar su voto a unos presupuestos no existentes no servirá para nada porque no podrán cumplir las 43 medidas que les piden. Levantemos no les va a prestar el voto si no cumplen con esas 43 medidas sin sentido que además son imposibles de ejecutar, así que la derogación de esta ordenanza no les servirá de nada ni al PSOE ni a la ciudad".