Aperciben a la viceinterventora por haber faltado el respeto a una concejala

El pleno municipal ordinario correspondiente al mes de noviembre, que se celebrará mañana miércoles, abordará en su orden del día la propuesta de resolución del expediente disciplinario incoado a la viceinterventora municipal, María Dolores Guerrero Muñoz, por unos hechos ocurridos el 16 de diciembre del pasado año 2016.

La denuncia fue presentada por la que fuera concejala socialista de Gobierno y Organización, primero, y después de Turismo, Silvia Valera Cózar, tras la celebración de una junta de gobierno local en la que acusaba a la viceinterventora de haberle faltado el respeto. Hay que recordar que Silvia Valera, también funcionaria municipal, dimitió a principios del pasado mes de diciembre, tan solo unos días después de que tuviera lugar este episodio que culminó con una denuncia contra la viceinterventora.

La viceinterventora presentó varias alegaciones que fueron desestimadas

En mayo de este año un decreto de la actual concejala de Gobierno y Organización, María Eugenia Lara, incoaba expediente disciplinario contra María Dolores Guerrero por unos hechos que se consideraba que podían ser constitutivos de una falta leve, tipificada en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, consistente en "la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados".

La primera propuesta de la instructora del expediente se conoció el 15 de septiembre, abriendose un plazo para alegaciones.

Los hechos denunciados y que han sido objeto de este expediente se produjeron tras una tensa reunión de la Junta de Gobierno Local, siendo en esa jornada la ex-edil Silvia Valera alcaldesa accidental. A la conclusión de dicha junta, y según consta en el expediente, María Dolores Guerrero "gritando y dirigiendo la mirada hacia la denunciante expresó: A partir del día 16 las cosas van a cambiar mucho en este Ayuntamiento. Lo advierto, va a haber un antes y un después... ese es el plazo que tenéis... el día 16 ateneros a las consecuencias", afirmaciones que venían motivadas, según el expediente, "por el interés de la demandada en que se incluyera en el orden del día del pleno ordinario de diciembre, en punto de modificación de puestos de trabajo, la subida de su categoría para dejar de estar considerada como viceinterventora de entrada, ya que habían pasado unos años y eso le hacía perder puntos respecto a alguna convocatoria en relación al resto de sus compañeros".

Desde el 20 de junio de 2016 María Dolores Guerrero ejerce las funciones atribuidas al interventor municipal, tras la marcha del anterior interventor, Juan Raya, al Ayuntamiento de Jerez.

Las palabras de la viceinterventora en aquel 16 de diciembre continuaban señalando que "me da igual si esto corresponde a los sindicatos, al área de Personal, a la concejala o a todo el equipo de gobierno...yo ya lo he advertido...que se incluya en el próximo pleno o habrá consecuencias". Al recomendarle Silvia Valera que se tranquilizara, Guerrero le contestó "que no estaba tranquila ni lo iba a estar", y se marchó dando un portazo.

En el expediente declararon como testigos los ediles Matilde Roselló, Antonio Chacón, Carmen Ojeda (quien en un correo mostrado por Silvia Valera también aseguraba estar "harta" de la viceinterventora) y Ángel Quintana.

La viceinterventora, en sus alegaciones, alegó indefensión y desproporcionalidad y cuestionó las declaraciones de los ediles de IU por haber sido objeto el área de Medio Ambiente de varios reparos de la Intervención municipal, considerando también inválidos los testimonios de ediles socialistas por ser del mismo partido que la denunciante.

Tras llegar el expediente a su fin, la instructora confirmó la imposición de una sanción de apercibimiento por la comisión de una falta leve a la viceinterventora, considerando probada su incorrección hacia Silvia Valera, siendo esta decisión ya definitiva.