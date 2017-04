Alfonso Candón declarará el día 8 de mayo por los contratos de Apemsa

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de los de El Puerto ha citado a declarar en calidad de investigado a Alfonso Candón Adán, ex alcalde de la ciudad y actual diputado nacional del Partido Popular, además de concejal. La declaración tendrá lugar el próximo 8 de mayo.

Esta citación, según señalaba ayer en un comunicado Ecologistas en Acción, "desmiente una vez más al Partido Popular, que ha venido defendiendo la actuación de Candón, asegurando que no está imputado. Lo está, y debe presentar inmediatamente su dimisión, en primer lugar porque los ciudadanos no estamos dispuestos a que nos representen personas sobre los que pesan graves acusaciones por corrupción, y también en cumplimiento del pacto de investidura de Rajoy, suscrito entre el PP y Ciudadanos, y que en su punto 93 estipula que el Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial".

Los ecologistas acusan a Candón de haber obstaculizado las diligencias previas

Alfonso Candón, junto al resto de miembros del antiguo consejo de administración de la empresa de aguas, fue denunciado por la Fiscalía en 2014 por el caso Apemsa, a raíz de una denuncia de la Plataforma Apemsa no se vende, por haberse aprobado en su Consejo de Administración contratos y prórrogas de concesiones sin concurso público -valoradas en 32 millones de euros-, a favor de Aqualia-FCC, siendo Candón concejal y consejero de esta empresa, entonces municipal y que se terminó semiprivatizando cuando Candón ya era alcalde.

En esta causa están imputados también el ex alcalde Enrique Moresco, el ex consejero-delegado de Apemsa, Daniel Pérez Lorenzo, el ex director-gerente, Juan Campos, y todos los consejeros que votaron a favor de estos contratos y prórrogas. Los ecologistas creen que "Candón ha obstaculizado las diligencias previas, invocando su condición de diputado-aforado, mientras sus compañeros de imputación han intentado infructuosamente por tres veces el archivo de la causa, argumentando precisamente esta dilación y amparándose en la nueva Ley de enjuiciamiento criminal aprobada por el PP, y por tanto por Candón, que acortó los plazos de instrucción para provocar el archivo de los casos de corrupción", señalan.

Ecologistas en Acción no entiende "el silencio de Ciudadanos ante este caso de corrupción que afecta a un diputado nacional, que se mantiene en el cargo en manifiesto incumplimiento de su acuerdo de regeneración democrática con el PP. La exigente actitud de Ciudadanos en casos similares en Madrid o Murcia, contrasta con éste en Andalucía", dicen.

Desde el colectivo insisten en que Candón "tendrá que terminar dimitiendo como diputado, y al PP no le queda más opción que exigir su inmediato cese".