Un partido para respirar

Llega el momento casi definitivo de la temporada. Los partidos ganados en este tramo final de competición serán como onzas de oro en las alforjas de los equipos que logren el triunfo. Y eso, precisamente, es lo que quiere el San Fernando, terminar de recoger el botín que le ha proporcionado una temporada repleta de trabajo y entusiasmo, de ganas y acierto, de recuperación de malos momentos y de resurgir cuando nadie lo esperaba.

Hoy, el San Fernando tiene que certificar prácticamente su permanencia, el logro del primer objetivo cumplido. Y para ello tiene que doblegar a un Écija que, si hace algunas jornadas parecía abocado al infierno, la victoria de la pasada jornada ante el Marbella le ha vuelto a dar alas a la esperanza.

Es curioso lo del equipo astigitano. Comenzó la temporada siendo el equipo revelación del grupo. Recién ascendido, los de Sevilla se encaramaron a lo más alto de la clasificación dando muestras de una tremenda seguridad y eso les llevó a ser el equipo que comandase la tabla, contra viento y marea, en varias jornadas.

Pero la segunda vuelta no ha sido como la primera y parece haber perdido gas conforme transcurría la competición hasta el punto de estar por debajo de los isleños, con 41 puntos en su haber y con serios problemas, sobre todo si pierde hoy, en el tramo final de la competición.

Por eso, si el partido es importante para los de La Isla, no lo deja de ser menos para los de Écija, que llegarán a San Fernando con la clara intención de dar un paso de gigante para, de la misma forma, buscar la permanencia.

En el equipo azulino, una novedad significativa y varias dudas. En un principio la noticia más agradable es la vuelta al equipo de Pedro Ríos, sin duda alguna, el jugador de ataque más en forma del cuadro de La Isla en las últimas jornadas. Fe él quien se echó de menos en el último partido disputado en La Línea. Todo ello por una sanción que tuvo que cumplir por acumulación de amonestaciones. Una vez cumplida ésta, volverá al equipo con las ganas de seguir dando continuidad a su buen momento goleador.

Por otro lado, en el aspecto negativo, la posibilidad existente y grande de que el técnico jerezano enrolado en las filas del San Fernando no pueda contar con uno de los hombres básicos en su esquema, Galindo. El portuense sufrió un encontronazo con el jugador del equipo filial Pablo y se le han tenido que dar varios puntos de sutura en la nariz. Es bien cierto que ayer se indicaba por parte del cuerpo médico del equipo que se ha preparado una máscara protectora para sí, definitivamente, Pérez Herrera decidiese contar con su presencia en el once no hubiese problemas.

Los demás están disponibles, aunque también es duda Óscar Martín, que arrastra molestias en la tibia, mientras que Carri ha trabajado, desde el pasado jueves, con el resto de sus compañeros y parece estar en plena disposición.

También será importante el saber si el técnico del equipo isleño seguirá contando con la presencia de Raúl Palma en el once, tras el extraordinario partido que el centrocampista realizó en La Línea, a la vez de saber si Casares tendría la posibilidad de entrar en el once, o si la posición de delantero centro será para Buba o Pau Franch, o si el lateral derecho volverá a ser propiedad de Nano Cavilla. Varias novedades para un importante partido.

Por su parte, el equipo astigitano tiene la baja por sanción de Marrufo, que se tuvo que quedar en tierras sevillanas, mientras que el técnico Marc González recupera para el vital choque a David Castro y Antonio Carmona.

Todos los presidentes de los equipos bases de la ciudad (CAFI) estarán acompañando en el palco a la presidenta del equipo isleño, Marí Ángeles Carrillo. Y es que hoy, más que nunca, todo San Fernando tiene que estar volcado con su equipo, ese que puede dar un paso de gigante para conseguir la permanencia.