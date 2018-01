"Nos hemos ganado que la afición gaditana nos apoye"

Tras el descanso navideño con la competición en pleno ecuador, el grupo 17 de la Tercera División de fútbol sala recupera la actividad este fin de semana con un equipo, el Cádiz CF Virgili, convertido en cómodo líder gracias a que cuenta con una renta de nueve puntos sobre su inmediato perseguidor. Su máximo responsable técnico, principal artífice de este éxito, es Nacho Arregui, que concede hoy esta entrevista a Diario de Cádiz.

-¿Cómo califica la primera vuelta hecha por su equipo?

-Como muy positiva. Creíamos en nuestro trabajo y los acontecimientos nos han dado la razón, refrendando la confianza en nuestro modelo. Nos gusta tener el balón y hacer sufrir al rival. Actuamos con una clara vocación ofensiva y sin balón estamos muy juntitos gracias a la gran capacidad de trabajo y sacrificio. Pero para nada nos imaginábamos sumar 36 puntos de 39 posibles en la primera vuelta, a pesar de que disponemos de una plantilla amplia y compensada en la que además todo el mundo está rindiendo a un gran nivel dentro de una competencia sana. Eso provoca que todos peleen para entrar en las convocatorias y para el cuerpo técnico dejar fuera de las mismas a tres jugadores con altos niveles de rendimiento y compromiso es un problema, un bendito problema.

-¿Qué posibilidades hay de realizar una segunda vuelta similar a la anterior?

-Existe el problema de que todos los equipos salen con un plus de motivación contra nosotros y ahora supongo que será mayor al marchar primeros y destacados. Se unen el hecho de que el Virgili sea un histórico y la camiseta que llevamos, ya que ganar al Cádiz CF es algo que gusta especialmente a cualquier adversario. Que quede claro que todavía no hemos conseguido absolutamente nada. La clave para repetir o acercarnos a esos números radica en que la relajación sea cero y en mantener el nivel de compromiso y trabajo. Así si lo veo posible.

-El ascenso de categoría parece al alcance de la mano.

-A estas alturas, con la ventaja que tenemos, el objetivo es quedar campeones del grupo, lograr la única plaza que garantiza el ascenso de modo directo. Luego, poder salir a jugar en Segunda B sería algo que ya no dependería de la parcela deportiva sino de factores externos. Ojalá no haya que renunciar a un ascenso como ya le ocurrió a este equipo hace dos temporadas, cuando quedó campeón pero no hubo apoyo económico. Es complicado encontrar ese apoyo en Cádiz, incluso en Tercera vamos justitos en lo económico, organizando sorteos y vendiendo nosostros mismos carnés de simpatizante. En el interesante derbi provincial con el Alchoyano pusimos la entrada a dos euros y no se cumplieron las expectativas pues el beneficio se limitó a 100 euros.

-¿Hasta qué punto la plantilla actual valdría para participar en Segunda División B?

-Esta plantilla está capacitada al cien por cien para hacer un buen papel en Segunda B. Tenemos un grupo con calidad tanto colectiva como individual. En caso de ascender no habría que hacer una revolución, ni mucho menos. Bastaría con algún retoque si se marchase fuera algún jugador. Los jóvenes de la plantilla tienen mucha proyección, pero solo el tiempo dirá si alguno llega algún día a fichar por un club de la máxima categoría.

-¿Cómo ve en los últimos tiempos a la afición gaditana al fútbol sala?

-La veo un poco parada, a lo que pudo contribuir negativamente el hecho de haber renunciado hace poco dos veces seguidas a militar en Segunda División B, una tras mantener la categoría y la otra después de lograr el ascenso en la pista. Desde aquí hago un llamamiento a esa afición porque nos gusta sentirnos arropados desde la grada, como les ocurre a todos los rivales que nos reciben en sus canchas. Estamos ganando, jugando bien y nos quedan pocos partidos en nuestro pabellón, en el cual necesitamos hacernos fuertes como locales. Pienso que nos hemos ganado que la afición gaditana nos apoye.

-¿Nos olvidamos de algo?

-No solo estamos trabajando bien los técnicos y los jugadores. Quiero destacar la labor de la directiva encabezada por Pablo Isorna, quien acumula un trabajo de muchos años poco recompensado. Y no me olvido de Juan Ignacio, Jesús, Salva y Antonio, las personas que le apoyan.