El derbi del camino de la salvación

La semana ha sido positiva para el equipo azulino, que trabaja con toda la ilusión del mundo tras la remontada y victoria de hace siete días ante el Lorca Deportiva. Todo hace indicar que el técnico azulino volverá a contar con Buba como hombre más en punta, en detrimento de Pau Franch. La entrada en el campo del delantero revolucionó al equipo y eso le dará opciones de volver al titular. Por su parte, todo hace indicar que Óscar Martín podría tener la oportunidad de volver al once inicial tras la baja por sanción de Pedro Ríos, aunque no se descarta, ni mucho menos, la presencia en la banda derecha de un Javi Casares que, de todas formas, ha entrenado durante toda la semana con algunas molestias físicas que no parecen tener mucha importancia.

Los linenses recuperan a dos jugadores importantes

La Balona recupera a dos jugadores fundamentales para afrontar el encuentro: Sergio Rodríguez, que ha cumplido sus dos partidos de sanción, y Stoichkov, cuya lesión ha evolucionado tanto que después de dos días ejercitándose con normalidad al menos da para que juegue unos minutos. Joe y Luis Madrigal son las únicas bajas. No hay paciencia para más esperas. El duelo de esta tarde alberga una lucha fratricida, la que protagonizan los hermanos Carrión. Juami, en la Balona. José María (Carri) en el San Fernando. Nunca se cruzaron en un terreno de juego. Hoy, durante 90 minutos, aseguran que se olvidarán del ADN. Para este duelo, cuyo horario está condicionado por el derbi madrileño en Primera, se presumen cambios en el once a pesar de la buena imagen de los linenses en Marbella. Todo indica que el técnico optará por devolver la titularidad a Javi Montoya, no sin antes agradecer los servicios prestados a un Alberto que ha superado con creces la prueba de defender el marco. También tiene papeletas para regresar al once Sergio Rodríguez una vez cumplida su sanción. No son los únicos: Wilson Cuero, cuyo estado físico ha mejorado esta semana, y Sergio Molina, quien dio por bueno su banquillazo del pasado domingo y se ha comprometido públicamente a mejorar sus prestaciones, también aparecen en los pronósticos.