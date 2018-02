Toca volver a sentirse bien

El líder del grupo X de Tercera División acude a Espiel con el deseo de quitarse el mal sabor de boca que dejó la derrota ante el Arcos, la primera en las instalaciones de El Rosal en la presente campaña. Del enorme partido en el feudo del Sevilla C, a la mala imagen ante la escuadra serrana. Ese ha sido el recorrido del Cádiz B en apenas siete días. Es por ello que el objetivo hoy en tierras cordobesas no es otro que retomar la línea adecuada frente a un rival que se hace fuerte ante sus incondicionales.

Baldomero Hermoso Mere no da más vueltas de las que tiene a la derrota ante el Arcos, algo que puede suceder y que este año no era normal que no hubiera llegado antes debido al poderío de los amarillos. Llegados a este punto el entrenador del Cádiz B lo tiene claro. "Tenemos que trabajar para no perder dos partidos seguidos porque no nos ha sucedido en toda la temporada. Debemos estar bien, ser nosotros. A partir de ahí podemos competir contra cualquiera".

Para hacerlo en Espiel, el segundo equipo cadista presenta una serie de bajas más que preocupantes. La semana ha sido complicada y la enfermería ha estado muy concurrida. Salvo Duarte, que debe cumplir un encuentro de sanción tras su expulsión contra el Arcos, las demás ausencias se deben a problemas físicos: Juampe sufre un golpe en un empeine, Paco Olano presenta problemas en una rodilla, Peter también tiene algunas dolencias, Momo Mbaye se está tratando de unos dolores en el aductor y Jordi Tur está tocado aunque en su caso va a viajar para hacer una prueba antes del comienzo del partido. La nota agradable es el regreso de Sergio, que cumplió sanción el pasado fin de semana.

Mere hablaba en la previa del Espeleño. "Domingo y Curro Vacas son gente experta que maneja bien el partido. Se hacen fuertes como locales porque, por ejemplo, allí perdió el Ceuta. Son mejores en casa que fuera".