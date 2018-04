San Roque abrirá el circuito

Uno de los campos de golf más espectaculares y atractivos de España, el Old Course del San Roque Club, acogerá el próximo sábado la primera prueba del Circuito Andalucía Golf Challenge 2018 Destino La Romana Golf Club Bahía Príncipe en República Dominicana, cita inaugural de un calendario con paradas en varios de los mejores campos de nuestra comunidad autonóma. Los restantes torneos tendrán estos escenarios durante los meses venideros: Guadalhorce (5 de mayo), Real Club de Golf Sotogrande (2 y 3 de julio), La Reserva de Sotogrande (28 de julio), San Roque New Course (11 de agosto), Flamingos (18 de agosto), Valle Romano (25 de agosto) y la Gran Final del circuito, esta última en campo por determinar.

La inscripción para el torneo del San Roque Old Course (tfno. 956613030) es de 120 euros con buggy compartido y cóctel de entrega de premios incluido. Habrá importantes premios para los tres primeros clasificados de cada una de las dos categorías (hándicaps 0 a 14,4 y hándicaps 14,5 a 28), así como para los ganadores del drive más largo (masculino y femenino), bola más cercana a bandera y premio especial scratch. Los cinco primeros de cada categoría conseguirán el billete automático para la Gran Final, donde se decidirán los cinco viajes de una semana, con todo incluido, a La Romana Golf Club Bahía Príncipe, en República Dominicana. Esas plazas serán para los primeros de cada categoría y el ganador scratch de la Gran Final.

De momento, la actualidad se centra en San Roque, donde se jugará el día 7 bajo la modalidad stableford individual.