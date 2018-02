Rival directo y mucho en juego

Posiblemente, cuando la temporada haya finalizado y el San Fernando haya conseguido el objetivo propuesto de la permanencia, la lectura que tendrá la campaña del equipo isleño será una clara. La clave de la temporada estuvo en Las Palmas. Fue en esa ciudad donde los de José Pérez Herrera consiguieron enderezar un barco que tenía un buen timonel, que surcaba bien las aguas, pero que no terminaba de lograr los nudos suficientes para poder coger velocidad.

En la jornada séptima, los de La Isla, por aquellos entonces colistas del grupo, consiguieron la primera victoria de la temporada y, a partir de ese momento, todo cambió radicalmente.

Pues ha pasado una vuelta completa desde ese partido y en la mañana de hoy, el San Fernando recibe a un equipo que está luchando lo indecible para lograr lo mismo que hicieron los isleños hace 19 jornadas, salir del pozo. El equipo grancanario ha despertado en esta segunda vuelta y araña puntos allá por donde va para ir acercándose con mimo y cuidado a los puestos de salvación.

Por ello, el encuentro que disputan en la mañana de hoy San Fernando y Las Palmas Atlético tiene cierto tinte de dramatismo para ambas escuadras. La isleña porque una victoria sería sumar seis puntos, los tres del casillero y los tres que restas a un rival directo en tus intenciones. Y los canarios porque les daría una moral impresionante el lograr la victoria en La Isla y lo acercaría, de manera considerable la salvación.

Por eso, el partido que los aficionados azulinos podrán ver en la mañana de hoy será de alta tensión, de los de verdad, de los que hay que darlo todo sí o sí.

Los isleños cuentan con el factor de poder disponer de todos sus efectivos y que solamente ofrezca alguna duda el centrocampista Bruno Herrero que arrastra algunas molestias. Por ello, el técnico azulino ha decidido citar a todos sus jugadores. En un principio para hacer la piña necesaria en tan trascendental encuentro y en segundo porque no decidirá el once hasta poco antes del comienzo del choque, aunque todo invita a pensar que éste no variará mucho del que, prácticamente, los aficionados del equipo de La Isla se saben de carretilla.

Por eso se apuesta claramente por la vuelta de Theo al once inicial. Una vez cumplido el partido de sanción, no sería de extrañar que José Pérez Herrera sacrificase a su sustituto en Granada, Raúl Palma, para volver a contar con uno de sus pilares más importantes en el centro del campo.

Por lo demás, parecen pocas las sorpresas y lo que si es bien cierto es que los isleños han estado preparando el partido a conciencia a sabiendas de la importancia del mismo.

Otra preocupación importante por parte de la directiva azulina es el hecho de que sea domingo de carnaval y que la cabalgata esté programada con el mismo horario del encuentro. Los responsables del cuadro de La Isla han puesto en liza la campaña 'Y no digas ni pío' y han regalado dos localidades a cada uno de los socios que se ha personado en la sede social. Con ello, se espera que el respaldo desde las gradas sea el que tiene que ser un partido tan trascendental como el que se disputará en el día de hoy.

Todo está servido para un gran duelo, para que los isleños den un golpe encima de la mesa y la nave azulina continúe surcando los mares de la Segunda División B, cosa que comenzó a ocurrir, en Las Palmas.