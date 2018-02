La Prueba Grande, a ritmo de samba

Un impresionante crono de 63,97 segundos le valió al binomio formado por el jinete brasileño Caio Carvalho Filho y Cheindira la victoria del Big Tour D, la Prueba Grande de la jornada en el Circuito Hípico del Sol, saltada a 1,50 metros y patrocinada por el Hotel Califa. Con 65,07 segundos, la británica Kristie Leightley, con Thais D'La Verrerie, obtuvo la segunda posición, seguida por el irlandés Gerard O'Neill, con Go For It 2, la estadounidense Laura Kraut, con Deauville, y el italiano Luca Moneta, con Ambra. Ellos fueron los participantes más destacados de la primera de las pruebas del CSI3*, que se celebrará hasta el próximo domingo, cuando los mejores de la semana compitan en el Gran Premio.

Respecto a los resultados correspondientes a la última jornada de competición de caballos jóvenes de esta semana, la británica Carron Nicol, con Galerius, venció en la sección A de la prueba de siete años completando la prueba montada a 1,30 metros en unos rapidísimos 66,53 segundos. El colombiano Mark Bluman, con Gill Belle Amie-S, fue segundo mientras que el suizo Jacob Hellströn, con Ginger Blue, completó el podio. Por su parte, el irlandés Bertram Allen, con Go To Fortuna, se colocó en cabeza de la otra sección de esta prueba de siete años, con un tiempo de 65,32 segundos, y volvió a repetir en la segunda posición, con Guinness, mientras que el francés Olivier Robert, con Boy De Lancon, obtuvo el tercer puesto. En total, en esta categoría participaron 150 caballos, de los que 92 sumaron un cero a su marcador particular.

En la categoría de seis años, la británica Jessica Hewitt, con Halevus, ganó en la sección A, seguida por Bertram Allen, con Emera Z, y Max Routledge, con Memphis V/D Vaart. En la segunda sección fue Nathan Bull, con Milton Van Vrijhern, quien consiguió el mejor tiempo, seguido por Ben Walker, con Heidiemorka, y Gudrum Patteet, con No Mercy Van T Kamerve. Un total de 189 caballos tomaron la salida en esta prueba, de los que 110 completaron el recorrido sin derribos y sin superar el tiempo máximo estipulado.

Por último, en la sección A de cinco años la inglesa Orla Morrin, con Kalindi K, ocupó la primera posición, seguida por Susanna Rautaen, con Cisu, y el español Ari González, con Beetlejuice. Sabor español tuvieron las terceras posiciones de la sección B, gracias a los tiempos marcados por los binomios formados por Pedro Mateos, con Red Flag De Walyro; Beatriz Robert, con Llolli Pop, y Carlos Bosch, con Concertino De Mies. Un total de 125 caballos participaron en esta prueba, en la que se firmaron un total de 87 recorridos limpios.