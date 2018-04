Moreno, a los Juegos del Mediterráneo

El windsurfista portuense Juan Manuel Moreno logró ayer la recompensa a meses de trabajo, constancia y mucho temple al lograr ser el primer español clasificado para los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán en Tarragona en junio. Lo consigue tras ser el primer español clasificado en el 49 Trofeo Princesa Sofía de Vela ligera en la disciplina olímpica del windsurf, la clase RS:X. Moreno firma el puesto 13º y se queda tsólo a tres del top ten que este sábado disputará la medal race sin ningún español en filas, ya que todos los integrantes del equipo preolímpico español del que apearon injustamente al andaluz se ha quedado fuera y por detrás del windsurfista del Club Vistahermosa. El que más cerca se queda es el alicantino y titular olímpico español en las tres últimas olimpiadas, Iván Pastor, que se clasifica en el puesto 18º.

Lo conseguido Moreno no es fruto de la casualidad ni la suerte, algo imposible en una regata que se ha decidido en diez pruebas, sino de su constancia y una exhaustiva preparación física y mental para la que ha sido imprescindible la labor de su entrenador y amigo, Jaime Andrés, empeñado en devolver al gaditano al sitio que le corresponde en el campo de regatas. Tras meses de denuncias en despachos por la injusticia de la que es objeto por parte del entrenador del equipo olímpico de la RFEV, es ahora cuando Moreno pone las pruebas encima de la mesa y demuestra su capacidad donde nadie puede negársela, en el agua.

Desde que comenzó el Sofía, Moreno se mantuvo siempre entre los 20 mejores de una clase que reúne a 120 especialistas y lo hizo en diferentes escenarios. "Ha sido increíble, ha habido todo tipo de condiciones de viento y mar y siempre he estado arriba, eso no me había pasado nunca y estoy muy contento", cuenta el portuense, agradecido a su entrenador Jaime Andrés, a su club, a Fidias y a sus compañeros de entrenamiento por todo el apoyo. "También por ellos estoy feliz, se lo merecen por la confianza que han depositado en mí".