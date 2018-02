Justo empate en Écija de la Balona

Reparto justo de puntos en Écija entre dos equipos que tuvieron oportunidades y que tuvieron la puntería de cara en la primera parte. La Balona empezó atacando, aunque el Écija recuperó poco después el balón y pudo dominar a partir del minuto 10. La primera gran oportunidad sería para Francis con un disparo desviado. Poco después sería Jonathan quién probaría de lejos sin fortuna.

La Balona aguantó los primeros ataques hasta que su centro del campo empezó a tocar la bola y no tardó en llegar el gol. En un lanzamiento de falta de Madrigal, el portero no blocó y el balón le cayó a los pies de Stoichkhov, que no perdonó. Se adelantaba el equipo linense después de muchos minutos de dominio de los locales.

El Écija reaccionó y empató antes del descanso. Una internada de Moyita por la banda derecha, centró hacia el área, la controló Juan Delgado y el balón lo dejo muerto para que Francis marcara.

La segunda parte sería de toma y daca entre los dos conjuntos. Empezaría con una buena ocasión del Écija, que tuvo en los pies de Francis la opción de poder marcar, pero su disparo lo sacaría Montoya después de la buena jugada de Manu Reina. En este caso sería el equipo de la Línea quién tendría una buena ocasión en los pies de Madrigal, quién remató a fuera por muy poco. El Écija no tendría suerte en sus intentos de ataque, pero si que se acercaba en las jugadas por las bandas, en donde jugadores como Carmona o David Castro creaban peligro.

De nuevo Francis tendría una buena ocasión, con un tiro desviado que no encontraba rematador. La Balona lo aprovechó para ir al ataque y buscar alguna jugada peligrosa, en el intercambio de golpes de ambos equipos.

En los minutos finales, sería el Écija quién se acercaría con mayor peligro, aunque habría una jugada de peligro para ambos equipos. Antes del final del tiempo reglamentario, José Ramón disparó fuera por muy poco. En la jugada posterior, sería Moyita quién podría haber marcado el segundo en su cuenta particular, pero el disparo saldría también desviado. Reparto de puntos entre ambos equipos, en un encuentro igualado y que deja a ambos conjuntos en la zona media, solo separados por dos puntos.