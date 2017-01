Juan Antonio medita su continuidad en el Xerez DFC

El isleño Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez DFC, se plantea su continuidad en el club. "Me tiene muy jodido, muy fastidiado y con dudas el tema del punto. Me estoy planteando el futuro, me ha sentado muy mal porque hace tiempo que lo vengo comentando, venía avisando que podía pasar". Así de contundente se mostró el técnico de San Fernando tras conocer la decisión del Comité de Competición de retirar un punto al conjunto jerezano por acumular un total de tres sanciones graves o muy graves. Molesto por la decisión, señala que "no somos mejores ni peores pero ganar un punto nos cuesta media vida y se nos va media vida con el que nos quitan".