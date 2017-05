Intentando liquidar la temporada

Pendientes de la renovación de Sanchís y reunión con Méndez

La maquinaria azulina, de todas maneras, no para y para el día de hoy está pendiente saber si Sanchís seguirá un año más al frente de la dirección deportiva del club isleño. El presidente se ha reunido con él en los pasados días y la contestación de este no excederá del día de hoy o, como mucho, mañana, ya que según hemos podido conocer existen aún algunos flecos pendientes en las negociaciones. Por otro lado, también está confirmado que el entrenador, Ñoño Méndez, se reunirá hoy con el propio Sanchís para saber ambas partes cómo se respira sobre la posibilidad de la continuidad, o no, del entrenador sevillano un año más al frente del conjunto de La Isla. Por lo tanto, el día de hoy es clave para el futuro más inmediato de la entidad de San Fernando en cuanto al cuerpo técnico se refiere.