Festival goleador del Xerez

El Xerez CD comenzó el derbi a dos puntos del descenso a División de Honor Andaluza y lo cerró a cinco de la zona de peligro tras golear a un endeble Arcos, al que igualó el gol-average particular y que dejó malas sensaciones en el Fernández Marchán, todo lo contrario que un Xerez Club Deportivo que se reivindicó de principio a fin, primero con los futbolistas arrodillándose para protestar por los impagos ante los aplausos de la afición y después borrando del césped artificial a su rival para acabar con la victoria más holgada de la temporada, también ante los aplausos de su afición.

El derbi se lo llevó el que más lo necesitaba y también el que más puso para llevárselo y ese fue el equipo de Juan Pedro Ramos, que no pudo tener un mejor estreno en el banquillo azulino una vez cumplida su exagerada sanción federativa. Y es que el conjunto xerecista acabó superando en todas las facetas a un Arcos que mostró síntomas alarmantes cuando no tiene aún la permanencia asegurada en el grupo X de Tercera y le aguarda un calendario para no dormirse.

La victoria del Xerez CD fue justa y necesaria, y cuando un partido acaba 4-0 se tiende a minimizar las virtudes del ganador por los defectos del perdedor: en el envite de ayer, los locales acumularon tantos aciertos como errores los visitantes, marcando lo que debería ser un punto de inflexión: para el Xerez CD es la línea a seguir y para el Arcos un ejemplo que no puede repetir.