El City se exhibe en Wembley

El Manchester City goleó sin miramientos a un inoperante Arsenal y dio a Pep Guardiola su primer título desde su llegada, hace algo más de año y medio.

No tardaron los de Manchester en aprovecharse de la fragilidad defensiva del Arsenal, y, pasado el primer cuarto de hora, un balón largo de Claudio Bravo lo recogió Agüero tras ganarle fácil el cuerpo a cuerpo a Mustafi y lo picó ante la salida temerosa de Ospina para apuntarse el primero y dejar encarrilado el duelo. El partido, ya de por sí cuesta arriba, se le complicó todavía más a los Gunners cuando al filo de la media hora, Monreal, que poco antes había reclamado un penalti inexistente, tuvo que abandonar el campo lesionado y fue sustituido por Kolasinac. Poco o nada se vio en Wembley del temeroso Arsenal, que en el 58 vio cómo Kompany dobló la ventaja de los suyos en una jugada tras un saque de esquina. Antes, Aubameyang no logró aprovechar un error garrafal de Bravo que no acertó a despejar y le dio al aire cuando el ariete gabonés enfilaba la portería.

Perdonaron los de Londres y castigaron los de Manchester: en el ecuador de la segunda mitad, un córner sacado por De Bruyne lo remató Gündogan en la frontal del área y Kompany, atento, remachó para dejar la final sentenciada. David Silva se unió a la fiesta citizen poco después, en el 65, después de recibir un pase entre líneas de Danilo y definir con la zurda desde dentro del área al palo largo de Ospina. Ahí murió un partido de claro dominio celeste.