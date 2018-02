El Chiclana Industrial no se fía del imprevisible colista

Después de traerse los tres puntos de San Roque la semana pasada, la situación psicológica se ha aliviado en el vestuario del Chiclana Industrial. Aunque siguen en puestos de descenso, la victoria les ha devuelto el ánimo para afrontar de la manera más optimista el partido que le enfrenta hoy al Ciudad Jardín, colista de la clasificación.

Ese optimismo no oculta cierta incertidumbre sobre los cordobeses, pues a pesar de cerrar la tabla, sus números han dado la vuelta totalmente. Y eso no se le ha pasado por alto a Bolli. Con la sabiduría y experiencia que atesora, el míster revela que "jugaremos con todo el respeto del mundo, pues según la tabla de la segunda vuelta sus resultados le colocarían en séptima posición". Advertidos todos de que este partido no será tan sencillo como la ida pues, con la espectacular mejoría que ha demostrado el Ciudad Jardín, seguramente no veamos una goleada como la de entonces.

Como la situación del Chiclana Industrial no es precisamente la más deseable tampoco nos vamos a poner exquisitos. La imprevisibilidad de los cordobeses y el buen juego de los rojinegros auguran un choque entretenido que ojalá se decante del lado de los de El Fontanal. Y si es con una lluvia de goles, mejor aún.