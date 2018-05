Los Sub-18 del CR Atlético Portuense compiten en Santboi de Llobregat

Ayer partieron con rumbo a la ciudad catalana de Santboi de Llobregat los componentes del equipo Sub-18 del CR Atlético Portuense para participar en el Torneo Nacional de su categoría. La competición se desarrollará en las instalaciones de Baldiri Aleu del club UE Santboiana. El equipo portuense ha quedado encuadrado en el grupo C junto a CP Les Abelles y CE Universitari, jugando hoy sus partidos de clasificación para obtener plaza en las fases finales, que se disputan mañana. A este torneo acuden equipos procedentes de toda España, por lo que los portuenses podrán disfrutar de una competición muy abierta y con rivales a los que se enfrentarán por primera vez. El club confía en que puedan hacer un buen torneo y agradece a todos los participantes en la expedición, y sobre todo a los padres, el gran esfuerzo realizado para poder participar en el Torneo Nacional. Por otra parte, cabe destacar los buenos resultados obtenidos por el Seven femenino tanto a nivel nacional como internacional en los que han participado varias jugadores del CR At. Portuense. El pasado fin de semana se disputó en Cullera el campeonato de selecciones territoriales de seven femenino, obteniendo la selección andaluza un meritorio cuarto puesto, contando esta vez con Paula Ruiz y Marta Renedo, integrantes del equipo portuense. Por su parte, Elena Peces participó con la selección española Sub-18 de seven femenino en el Campeonato de Europa, disputado en Francia, realizando una gran papel en su debut como internacional y consiguiendo finalmente un meritorio séptimo puesto tras ganar los tres partidos de la fase de grupos.

Imagen correspondiente a un partido en El Puerto del equipo Sub-18 del Club de Rugby At. Portuense, en la que sus componentes hacen piña para concentrarse y estar atentos a las últimas instrucciones antes del inicio.