'No me pises que llevo chanclas', entre los atractivos del Cadizfornia Fest

Tras el éxito de público y la destacada aceptación con la que contó el pasado año el Cadizfornia Fest, el festival de cultura surfera que se celebró en el antiguo poblado de Sancti Petri, esta iniciativa regresa este año con novedades y un amplio programa de actividades al que sus organizadores ya han dado forma.

Así, este evento en el que se combinan los deportes, la música, la gastronomía... y todo en un entorno inmejorable como Sancti Petri, se desarrollará en esta ocasión en las jornadas del viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de abril, un encuentro cuyo programa de actividades ya se encuentra a disposición de los interesados en las redes sociales y en internet.

De esta forma, el Cadizfornia Fest se consolida este año como una de las citas más importantes del año en la ciudad, no en vano contó con un papel destacado durante la recientemente celebrada Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), donde la representación municipal que acudió a la cita dio a conocer este evento como elemento clave en la oferta turística y cultural de la localidad.

En lo que a la programación del festival este año se refiere, cabe destacar que ya están cerradas las actuaciones de grupos como 'No me pises que llevo chanclas', 'Malamanera', 'The agapornis', 'Mr Groovy & The Blue Heads', 'Iseo & Dodosound', 'Dry Martina', 'El Kanka', 'Arco' y 'Aurora & The Betrayers'.

Asimismo, como ya sucediera el pasado año, las tres jornadas en las que se divide el encuentro contará con talleres culturales y deportivos como los de iniciación al surf, surf skate, gastronomía, etc. Charlas y conferencias, master class, mercadillos de moda surfera y los ya habituales food trucks de comida rápida serán otras de las propuestas que completarán un amplio abanico de actividades que se desarrollarán en un recinto cerrado al que este año se accederá previa compra de una entrada.

Ésta será una de las novedades que se introducirán por parte de los organizadores, ya que la entrada al festival de cultura surfera tendrá un precio en la presente edición de 15 euros en el caso de los abonos para los tres días, y de seis euros para cada jornada suelta. Los menores de 15 años tendrán entrada gratuita al recinto acompañados por un adulto.