La inversión del colegio privado en el Novo supera los 30 millones de euros

El Gobierno municipal (PSOE- Ganemos) llevará al Pleno de hoy, que se celebrara a partir de las seis de la tarde, una propuesta para el inicio del procedimiento para la adjudicación de la concesión del uso privativo de parcela de propiedad municipal en Novo Sancti Petri para la construcción y posterior gestión de centro de enseñanza privada, mediante procedimiento abierto y concurso. Este centro educativo se situaría junto a las instalaciones de la Escuela de Tenis Heit, cerca del geri´trico Novo Sancti Petri,y dispondría de los ciclos de Infantil, Primaria, Bachillero y Formación Profesional.

Además, el proyecto contempla una residencia de estudiantes con 200 plazas, comedor, instalaciones deportivas, escuelas de música y arte, piscina, pabellón, etc...

El centro dispondría de una residencia de estudiantes, pabellón deportivo y piscina

El delegado municipal de Contratación y Patrimonio, Joaquín Guerrero Bey puntualizó ayer que "llevamos este importante punto al Pleno, gracias a la presentación de un proyecto básico por parte del grupo de inversiones 'El Novo Sancti Petri School, S.L.', para la construcción de un colegio en dicha zona del Novo". El edil destacó que la inversión prevista, según el proyecto básico, superaría los 30 millones de euros, a lo que habría que añadir posteriormente la creación de puestos de trabajo en la docencia, mantenimiento, seguridad, administración, etc...

El centro educativo se instalaría sobre algo más de la mitad de una parcela de 80.000 metros cuadrados en el Novo Sancti Petri catalogada como de uso educativo; en concreto, ocuparía 43.000 metros cuadrados. "Para la ejecución de este proyecto, vamos a proceder a segregar la mitad aproximadamente de ese suelo para la construcción de este centro privado de enseñanza; mientras que la otra mitad queda a disposición del Ayuntamiento por si fuera necesario algún día la construcción de otro colegio en el municipio", reseñó Joaquín Guerrero, quien añadió que, "según los informes emitidos por el jefe de escolarización de Chiclana, no se precisa nuevos centros educativos. No obstante, si este grupo de inversores está interesado en llevar a cabo el proyecto, no podemos negarlo, puesto que el Ayuntamiento también se beneficiaría, no solo en cuanto al canon, sino también en relación al IBI, lo que podría suponer unos ingresos anuales de unos 50.000 euros".

El proyecto básico del centro educativo ha sido redactado por los arquitectos Mercedes Jurado Aragón y José Manuel Varo Llamas, presentado por 'El Novo Sancti Petri School, SL', sociedad que tendrá la consideración de peticionario inicial. De esta forma, la concesión se adjudicará, mediante procedimiento abierto y concurso, a la oferta que resulte económicamente más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio.

En cuanto al plazo de la concesión, éste será de 75 años, sin posibilidad alguna de prórroga. De esta forma, al término de la concesión, o resuelta por alguna de las causas establecidas en el pliego, la parcela objeto de esta concesión y la totalidad de las edificaciones e instalaciones existentes en la misma se entregarán al Ayuntamiento en perfecto estado de conservación y limpieza, aptas para su uso como centro docente, y libre de cualquier carga o gravamen. Además, el canon de licitación será de 25.000 euros anuales.

Por otro lado, en cuanto a los criterios de adjudicación, indicar que se otorgará hasta 55 puntos al proyecto de gestión educativa, 20 puntos al proyecto de gestión organizativa; y hasta 25 puntos al canon ofertado. Y en caso de empate a puntos entre dos o más empresas, tendrá preferencia de adjudicación aquella que haya acreditado disponer, al menos de un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, así como que se trate de una empresa de inserción.

"Pretendemos que esta iniciativa sea un motor para la regeneración económica de nuestra ciudad. Así, aunque desde este equipo de Gobierno apostamos por la educación pública, no podemos negarnos a que inversores interesados en construir un centro educativo privado puedan hacerlo, sobre todo, porque estamos hablando de la creación de puestos de trabajo, tanto en la construcción del centro como en su posterior gestión". No es la primera vez que se lleva a Pleno un expediente similar para la construcción de un centro educativo, puesto que durante las dos etapas del PP al frente del Gobierno municipal (2008 y 2012) ya salió a licitación la concesión administrativa de la parcela destinada a equipamientos del Novo y en ambos casos quedó desierto el concurso.