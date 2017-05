"He dado lo mejor de mi persona"

Tras seis años al frente de Izquierda Unida, Ana Rodríguez, anunció ayer su retirada de la carrera política después de abandonar el puesto de coordinadora de esta formación política, que en la actualidad cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento.

Visiblemente emocionada, Rodríguez, acompañada de sus compañeros de la Corporación municipal, Roberto Palmero y Susana Rivas, expresó en una rueda de prensa que ofreció en el Ayuntamiento que el próximo seis de junio se celebrará una asamblea del partido en la que se decidirá la nueva dirección del partido, un puesto que ha encabezado hasta ahora y al que no se presentará.

Continuaré con el acta de concejal y la portavocía por responsabilidad con la ciudadanía"Tengo ganas de recuperar mi vida personal y no ser de los que están 30 años cambiando de partido"

Del mismo modo, hizo pública su decisión de "no concurrir más a unas elecciones municipales", aunque ha dejado claro que seguirá manteniendo su acta de concejal y la portavocía del grupo municipal por "responsabilidad con la ciudadanía que confió en mí en los últimos comicios locales". De esta manera, aseguró que no optará a ningún cargo institucional y que cumplirá sus obligaciones como concejala de la formación hasta el final del actual mandato corporativo; es decir hasta finales del mes de mayo de 2019.

En este sentido, Rodríguez redundó en que su intención es "dejar la política, a nivel de actividad institucional, pero seguiré en la militancia de base, en la calle, y apoyando a la nueva dirección local que recoja el testigo que deja esta última etapa".

La concejala de Izquierda Unida expuso varios argumentos que motivan su decisión, de la que ha afirmado sentirse "orgullosa". En primer lugar, ha valorado que el proyecto de Izquierda Unida "está por encima de mi persona y así lo he entendido siempre, da igual quien lo defienda" y que, a su juicio, "quienes nos dedicamos a esto, lo hacemos de forma circunstancial y este país sería muy distinto si los políticos no entendieran la política como su carrera y solo se van cuando otra persona les echa o les invita a irse".

"Las personas que nos dedicamos a la política -ha continuado- debemos entregarnos a esta causa durante un tiempo prudente y con ilusión, no dejar que absorba toda nuestra vida. Mi carrera no es la política, yo tengo una profesión (Periodismo) que admiro y me encanta".

Y ha señalado que durante estos años "he dado lo mejor de mi persona y tengo mucho que agradecer a la militancia y a esta ciudad por el apoyo que me ha dado: me he sentido siempre un cargo público respetado", añadiendo que la "honestidad" que la ha guiado durante estos años como concejala "me ha llevado a entender que el nuevo momento que afronta ahora IU debe encabezarlo otra persona".

Para Ana Rodríguez, la actividad política de este país "nos obliga a vivir centrados en esto veinticuatro horas al día y nos obstaculiza los momentos de familia o de ocio porque además no ayuda a la conciliación". Con esto también ha querido lanzar una reflexión: "Se debería a empezar a pensar en otra forma de hacer política para que la actividad sea más sana".

Además, su decisión de dar un paso atrás en la política institucional responde a que "tengo una vida personal y muchas ganas de recuperarla. No quiero ser de los que están 30 años en política cambiando de partido".

En relación a la asamblea del próximo 6 de junio, que se celebrará a partir de las seis de la tarde, la hasta ahora coordinadora de Izquierda Unida ha indicado que transcurrirá "con toda la normalidad" porque "después de los tiempos convulsos que ha vivido la formación de Izquierda Unida de Chiclana hace unos años, hemos conseguido crear una asamblea unida y por eso la elección del nuevo Consejo Local estará dentro del consenso y la familiaridad".

Al respecto ha manifestado que, con "mucha seguridad", será una dirección "mayoritariamente joven y femenina, esto último por mi empeño personal en los últimos años de poner en práctica nuestra actividad respetando siempre la conciliación".

Sin más, Ana Rodríguez volvió a agradecer "la confianza y el trato recibido", tanto por militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, como por el resto de la ciudadanía en estos años; sin olvidar a los medios de comunicación. Y ha afirmado que su actividad política "no cesa, pero a partir de ahora seguiré apoyando el proyecto de Izquierda Unida desde la militancia de base y apoyando así a la nueva dirección local".