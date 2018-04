"La Junta se lava las manos con el problema del centro de los Gallos"

El PP ha mostrado su preocupación por la apertura del centro de salud de Los Gallos, "dado que hay de plazo hasta el 6 de junio para entregar el equipamiento a la Junta de Andalucía", señala.

En una comparecencia del presidente local, Andrés Núñez, y la secretaria general, Ana Domínguez, la parlamentaria andaluza Teresa Ruiz-Sillero ha destacado que "la última respuesta a preguntas en el Parlamento, con fecha 10 de abril, abre más incógnitas sobre la fecha prevista del centro de salud".

Ruiz-Sillero manifiesta que "literalmente, la consejera de Salud dice que no siendo responsable de la ejecución de las obras la Junta, si se cumplen los plazos, considera que las obras finalizarán a mediados de 2018. Una vez finalizadas deberán realizarse toda la legalización de las instalaciones, así como tramitar las autorizaciones necesarias para su posterior puesta en funcionamiento una vez que se dote con el equipamiento necesario. La Junta tendrá que realizar las inversiones necesarias para el equipamiento".

Así, apunta que "hay dos cuestiones claves: la fecha de finalización de las obras que prevé la consejería, indica que ya se ha sobrepasado el tiempo del convenio firmado entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía (6 de junio), por lo que ya se incumple la premisa que exige el Gobierno andaluz".

En este sentido, Ruiz-Sillero asegura que "o se renueva el convenio, tal y como está exigiendo constantemente Andrés Núñez y el PP de Chiclana o la Junta de Andalucía puede desentenderse del asunto".

Además, la formación popular indica que "una vez que terminen las obras, tienen que dar el visto bueno la Junta de Andalucía, que no sabemos si lo dará o no, y es un trámite complejo. Y después, la Junta tendrá que adquirir todo el material necesario para ponerlo a punto, con concursos, adjudicaciones, dotación de personal… el plazo no se atreven a decirlo. Siendo prudentes, más de un año seguro, si no nos vamos a dos años. ¿Vamos a esperar a abril de 2020 y siempre y cuando el Ayuntamiento renueve el convenio?". En este contexto, para la parlamentaria, "la conclusión principal es que la Junta de Andalucía se lava las manos con el problema del centro de salud de Los Gallos por la incompetencia del PSOE en el Ayuntamiento de Chiclana, con el alcalde, José María Román, a la cabeza".

Por su parte, Andrés Núñez, destaca que "el protocolo tiene una caducidad el 6 de junio de 2018, fecha en la que debe estar la entrega del Ayuntamiento a la Junta de un edificio apto para el centro de salud".

De esta forma, indica que las obras no pueden acabar en junio, "como dice el alcalde, porque luego hay un mes para recepcionarlo por parte de la Junta. Esto quiere decir que tienen que estar acabadas las obras en mayo y antes del 6 de junio el edificio debe estar en manos de la Juta, o nos quedamos sin centro de salud".

El líder de los populares chiclaneros recuerda que "llevamos mucho tiempo pidiendo que se renueve el convenio, porque las obras no se adjudicaron hasta finales de 2017 porque José María Román se empeñó en hacer las obras a través de Emsisa, algo que se le dijo que era ilegal. Al final tuvo que reconocerlo y acogerse a la ley de contratos del sector público. Esa falta de responsabilidad del alcalde ha provocado esta situación".

Núñez incide en que "nos quedan menos de 20 días para terminar las obras y que el edificio sea recepcionado por la Junta de Andalucía. Por otro lado, la Junta de Andalucía tiene que comprar el edificio, y no hay presupuesto para hacerlo. Como siempre, sale perdiendo Chiclana".