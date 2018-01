Ganemos aplaude el decreto de la Junta sobre la Renta Mínima

Ganemos Chiclana, formación que gobierna en coalición en la ciudad con el PSOE, celebró la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción Social mediante un decreto de la Junta de Andalucía aprobado a finales del pasado año con el que los beneficiarios podrían cobrar entre los 419 y 779 euros. En este sentido, y según la agrupación, "desde el nacimiento de Ganemos Chiclana, hemos estado trabajando por la igualdad y la justicia social con el fin de equiparar los derechos sociales a los Derechos Humanos".

Ganemos asegura que en las elecciones municipales de 2015 "plasmábamos en nuestro programa electoral, diferentes acciones y medidas para considerar a la persona como sujeto fundamental de derecho garantizándose por las instituciones públicas que se cubrieran sus necesidades básicas, sociales y laborales".

Además, recalca que en ese mismo año "presentamos ante este mismo Ayuntamiento más de 5.000 firmas para que se aprobara por parte del Pleno Municipal la Renta Básica Municipal Familiar, encaminadas en el mismo sentido, por lo que desde Ganemos Chiclana nos alegramos profundamente ante la aparición de medidas como esta, que pretenden garantizar el bienestar de las personas. Y ni que decir tiene, que creemos que esta medida debe ser complementada también por el resto de Administraciones Públicas, ya que tenemos la obligación de devolver a la sociedad la dignidad que ha perdido en los últimos años", indicó el concejal de Ganemos Chiclana y actual delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez.

El edil afirma que "para nosotros es motivo de alegría esta Renta Mínima de Inserción Social, ya que mejora cuantiosa y cualitativamente con respecto al Ingreso Mínimo de Solidaridad (llamada comúnmente Salario Social), lo cuál es una mejora para aquellas personas que peor lo están pasando. Como ejemplo, aquellas personas que eran beneficiarias del Salario Social, tenían que estar un año sin tener ingresos para solicitarla y hasta 18 meses esperando para poder cobrar 6 meses de este Ingreso Mínimo, siendo este período ahora, un año recibiendo esta Renta Mínima de Inserción y si las circunstancias así lo requieren podrán renovarlo cada 6 meses".

Además, Sánchez declaró que con esta Renta Mínima se ejecutará un Plan de inclusión sociolaboral personalizado, "lo que conlleva a la relación de las personas beneficiarias con las y los profesionales que van a facilitar, si es preciso, medidas en materia de educación, salud y vivienda, "cambiando, al igual que proponíamos nosotros en su día, con la Renta Básica Municipal Familiar, caridad por derecho".

El responsable de Ganemos recordó que no hay que obviar que "antes había ingresos por parte de familias que eran descontados del Ingreso Mínimo de Solidaridad y ahora no, como pueden ser las prestaciones por hijas/os a cargo, pensiones de orfandad, pensiones de alimentos o prestaciones por dependencia, causas que ahora mejoran sustancialmente". Añade que tampoco computarán para esta Renta, las becas al estudio, a la formación y al transporte, "ni siquiera los contratos de formación para jóvenes, lo cual ayudará a que personas en riesgo de exclusión social no hereden esta situación familiar por el mero hecho de nacer en una familia u otra", dijo Sánchez.

Por todo ello, desde Ganemos Chiclana felicitaron a a la Junta de Andalucía "por dar un paso adelante para combatir la desigualdad y la precariedad social donde muchos conciudadanos nuestros se encuentran".