Dimite el vicesecretario general del PSOE local, Manuel Chozas

El, hasta hace una semana, vicesecretario general de la Agrupación Local Socialista, Manuel Chozas, hizo ayer pública a través de este medio su dimisión irrevocable, que según explica, presentó el pasado martes en un escueto comunicado en el que adujo motivos personales por no estar de acuerdo con la forma en la que se está trabajando en la actualidad en el citado comité ejecutivo del PSOE. Cabe recordar que hasta ahora los tres principales cargos de la agrupación local del PSOE estaban encabezados por José María Román, como presidente del comité local, Cándida Verdier, como secretaría general, y el propio Manuel Chozas, como vicesecretario general, puesto que ahora abandona.

En palabras del propio Manuel Chozas, "con mi dimisión pedí que se explicaran a los compañeros los motivos por los que dejo el cargo, pero al comprobar, después de una semana, que sigue sin informarse de dicha circunstancia, es por lo que he decidido ser yo mismo el que dé las oportunas aclaraciones".

Me he tenido que enterar en la calle de que hay conversaciones con IU para formar Gobierno"

En esta línea, Chozas argumenta a este respecto que "durante los dos últimos años no hemos hecho absolutamente nada en la ejecutiva local del PSOE, y aunque he preguntado en reiteradas ocasiones y he pedido explicaciones al respecto, no he recibido respuesta alguna". "Cada día ves que no se cuenta con la gente dentro de la ejecutiva -continúa explicando el vicesecretario saliente- y una muestra de ello es que haya tenido que enterarme hace aproximadamente un mes por la calle de que se están manteniendo conversaciones con Izquierda Unida para formar Gobierno en la Corporación Municipal".

Manuel Chozas, que según explica lleva unos 15 años en el partido y los ocho últimos en la ejecutiva local, se muestra dolido con las formas en las que se ha tratado su caso, explicando al respecto que "llevo cinco sesiones del comité local sin asistir y nadie me ha pedido explicaciones ni me ha preguntado al respecto, y dije que me iba en menos de dos minutos y por teléfono, por eso no quiero que se engañe sobre los motivos que me llevan a tomar esta decisión y prefiero ser yo mismo el que los aclare, ya que, al parecer, no hay tiempo para convocar un comité para informar sobre este tipo de asuntos pero sí para dar de alta a 10 compañeros con el objetivo de que puedan votar a Pedro Sánchez".

En relación con la vida interna de la formación socialista, Chozas arremete con dureza contra sus dirigentes y los responsabiliza de un "funcionamiento anormal dentro del partido, demostrando que no creen en la democracia, en la libertad y en la participación, ya que en una formación política se está para participar y no sólo para llenar autobuses y aplaudir en los actos".

"No he levantado la voz en años y he sido fiel con el partido, pero parece que cuando uno tiene ideas y quiere expresarlas te callan y te dicen que te eches para detrás, algo que no va conmigo porque nunca me ha gustado ejercer de borrego", manifiesta Manuel Chozas en clara desavenencia con las formas en las que, según él, se está dirigiendo en la actualidad la formación.

En esta línea, Chozas incide en que "en el grupo municipal no lo sé, pero en el comité no hay acción política alguna, porque no se hace absolutamente nada, y después de dos años en los que no se ha contado conmigo para nada y mi balance de gestión es inexistente porque se me ha ninguneado totalmente, a pesar de que después de dejar Emsisa podía tener una mayor participación en el partido al no desempeñar ya cargo público alguno, creo que es tiempo suficiente para dejarlo".

Asimismo, Chozas, que también desempeñó al principio de la legislatura y como cargo de confianza la gerencia de Emsisa, recuerda que "cuando me fui de Emsisa, desde el equipo de gobierno contaron algo que no era cierto en relación con los motivos por los que dejaba el cargo, argumentando mi salida por no poder soportar las presiones a las que se me estaba sometiendo por parte de la oposición. Muy al contrario, los motivos fueron otros y más personales, así como la finalización del trabajo para el que se me había contratado como cargo de confianza".

Por último, el ya ex vicesecretario general de la formación socialista en Chiclana también agradece al resto de compañeros "su generosidad y apoyo durante todo este tiempo", y afirma que "algunos o muchos de ellos, aunque no puedan decirlo, se identificarán conmigo".