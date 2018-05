Chiclana acoge los exámenes para técnicos de ensayos no destructivos en Andalucía

El Centro para la Innovación de la Pyme Industrial (CINPI), ubicado en el polígono de Pelagatos y gestionado por la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), acoge desde ayer la celebración de la convocatoria ordinaria en Andalucía de exámenes para la certificación de personas que realizan Ensayos No Destructivos (END) en diferentes métodos y niveles, como Visual, Líquidos Penetrantes, Ultrasonidos y Partículas Magnéticas, unas pruebas que se desarrollan a través de la Asociación Española de Ensayos no Destructivos (AEND) y que finalizan a lo largo de la jornada de hoy.

Cabe destacar, en este sentido, que la certificación de personas que realizan Ensayos No Destructivos es un proceso por el cual se verifica y atestigua que la persona sometida a estas pruebas posee una serie de competencias y destrezas para la realización de las tareas asignadas al nivel, método y sector correspondiente.

Esta convocatoria de examen posibilitará, para aquellas personas que superen los controles, disponer de técnicos cualificados en el ámbito de los ensayos no destructivos, muy demandados en el ámbito industrial del entorno.

De esta forma, la Asociación Española de Ensayos No Destructivos reúne a las distintas entidades y especialistas relacionados con los ensayos no destructivos. En 1997, CERTIAEND, órgano de Certificación de la AEND, fue acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para la certificación de personal en Ensayos No Destructivos conforme a la Norma UNE EN-473:1993 (en la actualidad UNE en iso-9712:2012).