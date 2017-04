El Centro del Vino y la Sal recibe más de 11.000 visitas desde su apertura

La primera teniente de alcalde, Carmen Jiménez (PSOE), hizo un balance de los primeros seis de funcionamiento del Centro de Interpretación del Vino y la Sal en los que más de 11.000 personas han visitado estas instalaciones municipales. "Este equipamiento, pese al poco tiempo que lleva abierto, se ha convertido en referente para visitantes y chiclaneros, puesto que se sitúa en un espacio emblemático como la plaza de Las Bodegas y se centra en dos aspectos muy significativos de la historia, paisaje y economía de Chiclana, las viñas y las salinas", ha reseñado la delegada.

En cuanto al balance de estos primeros seis meses, hay destacar que unas 11.000 personas han visitado el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, cuya entrada hay que recordar es completamente gratuita. "Esto demuestra la gran aceptación que está teniendo este equipamiento cultural. Además, si tenemos en cuenta la procedencia de los visitantes, podemos encontrarnos personas de Chiclana, otras poblaciones de la provincia de Cádiz, así como de numerosas ciudades españolas y de otros países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Holanda, Marruecos, Sudáfrica, Costa Rica, Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica, Argentina, Rumanía, etcétera...", ha explicado Carmen Jiménez.

El traslado de la Oficina de Turismo ha impulsado de manera notable su funcionamiento

Además, las visitas no solo se han llevado a cabo de forma inividualizada, "sino que en estas últimas semanas se ha llevado a cabo más de una decena de visitas guiadas para grupos, en las que se ha explicado todas las partes de este centro de interpretación, así como una degustación final de vinos de la tierra", ha destacado la edil, que también ha especificado que "para este mes de abril ya hay previstas varias visitas guiadas más. No obstante, no nos conformamos con ello y se ha enviado invitaciones a centros escolares, hoteles y restaurantes de la localidad para la organización de nuevas visitas en los próximos meses". En este sentido, la delegada ha indicado que se han confeccionado diferentes actividades destinadas a alumnado de todas las edades para que puedan realizar una visita activa a estas dependencias.

Por otro lado, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal no solo acoge visitas durante su horario de apertura, sino que también ha albergado numerosas actividades en estos primeros seis meses de funcionamiento. Así, en las últimas semanas de 2016 albergó distintos encuentros y conferencias con motivo de la IV Semana de los Esteros; un encuentro del sector hotelero de la ciudad organizado por la Delegación de Turismo; o el acto de celebración del primer aniversario del Grupo Viamed en la ciudad. Y en lo que va de 2017 también se han llevado a cabo varios eventos como la reciente presentación del libro del que fuera alcalde de Chiclana, José de Mier, o el encuentro empresarial de la Lanzadera de Empleo, mientras que para este mes también albergará actividades de la Semana de la Salud y para mayo actos de la Delegación de Consumo. "Otra visita importante ha sido la de miembros de la ONCE, que se ofrecido a traducir la guía del Centro de Interpretación al braile para que también puedan disfrutar de ella las personas discapacidad visual", ha destacado Carmen Jiménez.

Pero la promoción del Centro de Interpretación del Vino y la Sal continúa más allá del boca a boca, puesto que los ciudadanos pueden informarse de todo lo relacionado con el centro a través de la página web www.vinoysal.es o a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Google+). Además, estas dependencias también tienen su espacio en la guía cultural de la Junta de Andalucía y, desde hace 20 días, también lo tiene en la página web de Museos Internacional.

Por otro lado, ha explicado que desde que abrió sus puertas se puso a disposición de los visitantes unos cuestionarios de satisfacción en español e inglés. "Así, de los cuestionarios entregados sobre atención al público e información, la nota media roza los 9 puntos sobre 10, lo que nos anima a seguir trabajando en esta línea, aunque siempre con la idea de llegar a la máxima puntuación", ha asegurado.

Por ello, ha calificado de "sobresaliente" los datos y el funcionamiento de este equipamiento, resaltando también que "el traslado de la Oficina de Información Turística a este equipamiento ha supuesto un impulso aún mayor, puesto que el visitante puede encontrarse en el mismo edificio con el punto de información de la ciudad y con este Centro del Vino y la Sal, que es el de muchos chiclaneros que han aportado su granito de arena, cediendo piezas y herramientas relacionadas con ambos sectores".