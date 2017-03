El Cadizfornia Fest programa una batería de eventos

La segunda edición del Cadizfornia Fest o Festival de Cultura Surf, un evento que se celebrará los días 28, 29 y 30 de abril en el poblado de Sancti Petri, se prepara un año más para atraer a familias y a los amantes del surf a una cita en la que se mezclará la gastronomía, la música y el arte, teniendo el deporte y el mar como telón de fondo.

El alcalde, José María Román, el diputado provincial de Deportes, Jaime Armario, y el representante de la organización, Juan Luis Parra, dieron a conocer ayer más detalles sobre este festival en la que tanto pequeños como mayores podrán realizar numerosas actividades relacionadas con el surf, el skate, además de disfrutar de conciertos, talleres, conferencias, gastronomía, etcétera…

En este sentido, destacar que Esencia Surf School llevará a cabo clases de surf para niños, que se dividirán en una parte teórica y una parte práctica en la playa de La Barrosa. Además, destacar que en esta ocasión estará presente Lucía Martiño, una de las rider más importantes y con mayor proyección internacional, que explicará las ventajas y dificultades de ser mujer en el mundo del surf.

Asimismo, otra de las grandes apuestas de esta segunda edición del Cadizfornia Fest es la celebración de un campeonato de skate de carácter nacional, en colaboración con la escuela Riderland y cuyos premios están valorados en 1.750 euros. De esta forma, en la cita chiclanera estarán presentes los mejores riders de España, que pondrán a prueba su destreza sobre una tabla y lucharán por lograr subir al peldaño más alto del podio.

Por otro lado, los asistentes al Cadizfornia Fest podrán disfrutar de una variada gastronomía internacional, con la instalación de una docena de foodtrucks, así como stands de empresas especializadas y un mercadillo de artesanía y complementos, sin olvidar la instalación de distintas rampas para la práctica de skate, tanto de adultos como de niños. Además, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de rap, con una batalla de gallos organizado por Red Bull.

Al respecto, el alcalde ha agradecido a organizadores, Diputación Provincial y delegados municipales su implicación en este festival. "El año pasado los organizadores vinieron al Ayuntamiento para que pusiéramos en marcha este proyecto y apostamos por él, entre otros motivos, para sacarle rendimiento al poblado de Sancti Petri como espacio de ocio, tras muchos años sin uso prácticamente", ha resaltado José María Román, quien ha añadido que "también queríamos potenciar la economía del surf". "Además, se trata de la puerta de inicio de la temporada alta turística en Chiclana y en el resto de la Bahía de Cádiz", ha explicado.

Por su parte, el diputado provincial de Deportes ha expresado que "tenía muy claro desde el principio el éxito del evento, gracias a la imagen fresca, nueva y joven que ofrece y que es precisamente lo que queremos dar en la provincia".

Juan Luis Parra ha mostrado su satisfacción "por poder presentar el Cadizfornia Fest en Chiclana, un evento fresco y abierto a todo el mundo", añadiendo que "el surf es una industria emergente y que, cada vez más, va ganando adeptos, tanto practicantes como de curiosos que quieren conocer el ambiente que le rodea".

En cuanto a la agenda de actividades previstas, ésta comenzará el viernes 28 con un taller de pinturas de tablas, una hora antes de la apertura oficial del Cadizfornia Fest, prevista para las 17.00 horas. Y a las 18.00 horas se llevará a cabo la presentación del proyecto solidario 'Ningún niño sin surf', a través del cual Esencia Surf School, Ayuntamiento de Chiclana y Fundación La Caixa trabajarán conjuntamente para que una treintena de niños en riesgo de exclusión social puedan relacionarse y practicar este deporte. La primera jornada finalizará con las actuaciones musicales, que darán comienzo a las 19.00 horas con la presencia de Aurora & The Betrayers, Malamanera dos horas después y Arco a las 23.00 horas.

La jornada del sábado 29 de abril comenzará a las 11.00 horas con el taller de iniciación al surf, que se desarrollará durante buena parte de la mañana, mientras que a las 13.00 horas se llevará a cabo el taller de surf skate Miller y la conferencia sobre surf y medio ambiente. Posteriormente, a partir de las 15.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de skate, mientras que a las 16.00 horas habrá un taller de gastronomía, y una hora después será la conferencia a cargo de Lucía Martiño. Finalmente, la jornada finalizará con las actuaciones musicales, que comenzarán a las 19.00 horas con la actuación de Iseo & Dodo Sound, The Agapornis y No me pises que llevo chanclas, que comenzará su actuación a las 23.00 horas.

Por último, la jornada del domingo 30 de abril comenzará a las 11.00 horas con un taller de iniciación al surf, mientras que a las 13.00 horas habrá un concierto didáctico a cargo de Novamúsica, así como un taller de surf skate. Asimismo, a las 16.00 horas se celebrará un taller de gastronomía, a la vez que Lucía Martiño ofrece una master class de surf. Por último, tras la entrega de premios del campeonato de skate, comenzarán las actuaciones musicales con Mr. Groovy & The Blue Heads, Dry Martina y El Kanka, a partir de las 19.00 horas.