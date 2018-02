El Ayuntamiento ampliará los servicios en las playas este verano

Con el objetivo de ampliar y mejorar el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de La Barrosa y Sancti Petri y, por tanto, conseguir un mayor grado de seguridad y satisfacción de los usuarios, el Ayuntamiento saca a licitación este servicio, que en esta ocasión cuenta con numerosas mejoras, lo que supondrá un incremento de inversión hasta los 840.240,39 euros al año, lo que supone casi 350.000 euros más que el pasado año.

De esta forma, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios de asistencia sanitaria de primeros auxilios, vigilancia, salvamento, socorrismo y atención a personas con discapacidad en las playas de Chiclana.

Un contrato, que contará con una duración inicial de dos años, prorrogables por cada hasta un máximo de cuatro, y un tipo de licitación para la primera anualidad de 840.240,39 euros. Una vez se publique el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas durante un plazo de 15 días naturales siguientes a dicha publicación en el BOP.

"Estamos hablando de una importante apuesta que desde este equipo de Gobierno se lleva a cabo en cuanto al servicio de salvamento y socorrismo en nuestras playas, puesto que vamos a incrementar el número de profesionales, así como el horario de servicio y, por supuesto, las infraestructuras de playas", manifestó el alcalde, José María Román.

Para el regidor chiclanero se trata de "un salto muy importante en la calidad del servicio durante casi todo el año, puesto que se prolonga hasta finales del mes de noviembre. Todo el mundo sabe de la importancia que tiene la playa y esta importancia se da con hechos y con el trabajo de los profesionales implicados". Así, asegura que se ha hablado con Cruz Roja para saber qué demandaban los usuarios "y hemos tomado nota de dichas apreciaciones, porque sabemos que en la playa no se puede fallar, ya que es la génesis de nuestro modelo turístico. Creemos que no hay ninguna playa que pueda estar al nivel de los servicios de La Barrosa, al igual que creemos que no las hay que precisen un conjunto de medidas para estar al nivel que tenemos".

Por su parte, el delegado municipal de Playas, Joaquín Páez, incidió en que los objetivos de estas mejoras son dos; por un lado, incrementar la seguridad y, por otro, la accesibilidad. "Es difícil encontrarse playas con tanto equipamiento como las de Chiclana, por lo que confiamos en que podamos disfrutar de una temporada estival segura, ya que hay mucha gente implicada y con ilusión", dijo.

En cuanto al servicio, comenzará en Semana Santa y los fines de semana de abril y mayo en horario de 12 a 18 horas con un servicio que duplicaría el número de efectivos respecto al mismo periodo de 2017, pasando de 7 el año pasado a 15, a los que habría que añadir un socorrista de vigilancia dinámica, que se trata de una novedad en este 2018, puesto que la función de esta persona es atender cualquier tipo de incidencia sin ubicación fija, puesto que su trabajo se desarrolla a lo largo de la playa. Además, se incrementa en cuatro el número de torretas de vigilancia, en uno el número de embarcaciones y en uno el número de vehículos respecto al mismo periodo del pasado año.

Por otro lado, la temporada media relativa al mes de junio acoge la primera quincena de mes, en la que se amplía el horario de servicio de 12 a 20 horas. En este periodo, el número total de profesionales ascendería a 18 (incluido el socorrista de vigilancia dinámica) frente a los 16 del pasado año. Asimismo, frente a las cuatro torretas operativas del pasado año, en esta primera quincena de junio estarán abiertas cinco (hostal Campanario, puesto central, chiringuito Las Dunas, hotel Barrosa Palace y Atenas Playa).

En cuanto a la temporada alta, que comprende del 15 de junio al 15 de septiembre, el servicio vería incrementado su horario respecto al pasado año, puesto que pasaría de las 11 a las 21 horas, es decir, diez horas diarias. Además, en cuanto al personal (responsable del servicio, operador de rario, enfermeros, patrones de barco y socorristas), se pasaría de los 28 profesionales del pasado año a 36 por día, incluidos los tres socorristas de vigilancia dinámica. Además, en la playa de La Barrosa se incrementará el número de torretas de vigilancia, pasando de seis a ocho al incluir una en el chiginguito Las Dunas y otra en la bajada del hotel Riu Chiclana, mientras que en la playa de Sancti Petri se pasa de una a dos (una junto al espigón y otra junto al chiginguito Bongo). Asimismo, en Sancti Petri habrá como novedad la presencia de dos socorristas de baño adaptado, que hasta ahora no había, lo que refuerza nuestra apuesta por tener unas playas más accesibles para personas con movilidad reducida.

Una vez terminada la temporada alta, desde el 16 de septiembre hasta el 31 de octubre el horario del servicio será de 11 a 19 horas y contará con 18 efectivos en la segunda quincena de septiembre y 16 efectivos en octubre, dos más que el pasado año. Además, se incrementa en una el número de torretas de vigilancia respecto al mismo periodo de 2017. Y, finalmente, durante el mes de noviembre el servicio comprenderá de 12 a 18 horas, siendo el mismo el número de efectivos en relación al mismo mes del pasado año.