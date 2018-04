Andrés Núñez (PP) promete limitar el mandato de alcalde a ocho años

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Chiclana, Andrés Núñez, anunció su compromiso de limitar su mandato a ocho años, de ganar en las elecciones del próximo año.

Núñez, quien incide que está llevando a cabo una renovación importante en las listas de cara a las municipales de 2019, manifiesta que "después de este tiempo dejaría el paso a gente nueva, que aportaran nuevos aires, para que la ciudad siguiera creciendo". El también presidente del Partido Popular de Chiclana ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que "no entiendo la política como un fin, como un puesto de trabajo, sino como un servicio público". En este sentido, resalta que "entiendo que es positivo limitar los mandatos, para evitar acomodamientos en los sillones y permitir la renovación de ideas y recursos".

Asimismo, añade que "yo soy autónomo, vivo de mi trabajo profesional como abogado, y nunca lo he dejado, porque no persigo vivir de la política. Mi futuro está en mi carrera profesional, y no en la política, de la que formo parte porque entiendo que puedo aportar mis ideas y mi trabajo para hacer que los chiclaneros tengamos un futuro esperanzador".