Y el Carnaval volvió a su sitio

Las inquietudes de los comparsistas gaditanos ya desveladas en mayo del 76, durante las últimas Fiestas Típicas, con las reservas por la muerte de Franco sólo seis meses antes y la incertidumbre política que su sucesión acarreaba, se vieron materializadas al año siguiente. En 1977 y en febrero, diez años después del cambio de las fiestas a mayo, el Carnaval recuperaba su nombre y su mes. Pero no fue fácil. Seguía existiendo cierto miedo porque las libertades no estaban plenamente restablecidas. Durante los meses de ensayos las agrupaciones sabían que se iba a volver a febrero, según se acordó en un pleno municipal de finales del 76, pero llegado enero, no se sabía mucho más por parte del Ayuntamiento.

En esos primeros compases de 1977 el país seguía envuelto en cambios, con amenazas terroristas en varios frentes, y la Coordinación Democrática continuaba trabajando por una nueva Constitución. El martes 11 de enero en Diario de Cádiz se denunciaba que quedaba poco más de un mes para el Carnaval y no había nada decidido más allá del traslado de mayo a febrero en un anterior pleno municipal. No se conocía el programa y las agrupaciones estaban ensayando "bajo un desconcierto total". "¿Habrá concurso? ¿Habrá subvenciones?", se preguntaba este rotativo. A todo esto dimitía como concejal de Festejos Vicente del Moral, todo un referente en este ámbito durante las Fiestas Típicas, y era el propio alcalde, Emilio Beltrami, quien se hacía cargo de la presidencia de la Comisión de Festejos, con vicepresidencia de Evelio Ingunza León.

Por fin, el jueves 14 de enero el pleno municipal aprobaba las fechas del Carnaval, del 19 al 22 de febrero, y el 26 y 27. Todavía se respetaba el Miércoles de Ceniza, ese año 23 de febrero. El Concurso de Agrupaciones se programaba para los días 15, 16 y 17. Y la cabalgata, para el domingo 20.

Ya en los preámbulos del Concurso, desde Cádiz se pedía al Gobierno la urgente instalación del UHF. O sea, la segunda cadena de TVE. España se estremecía entre secuestros de grupos terroristas y sucesos como el del 24 de enero, cuando un comando ultraderechista perpetró la matanza de cinco abogados laboralistas en un despacho de la madrileña calle Atocha. Justo en las fechas del Concurso se casaba Paco de Lucía con Casilda Varela, el Cádiz estaba en todo lo alto de la tabla buscando su primer ascenso a la división de honor, que consiguió ese año, y el domingo de Piñata, 27 de febrero, TVE emitía la serie 'Curro Jiménez'.

El jurado del Concurso de Agrupaciones se formó de una manera impensable en nuestros días. Manuel de Diego Moreno, teniente de alcalde y por entonces también presidente del Cádiz Club de Fútbol, era nombrado presidente del jurado. Curiosamente, el jurado estuvo compuesto por algunos representantes de los medios de comunicación de la ciudad y aficionados o excomparsistas. Al Falla iban a concurrir 32 grupos del martes 15 al jueves 17 de febrero. El 15 hubo dos sesiones, cada una con 16 agrupaciones (mezcladas las de la cantera y las adultas), la primera a las seis de la tarde y la segunda a las diez y media de la noche. Al día siguiente, las que habían cantado de tarde lo hacían de noche y viceversa. El 17 por la tarde tuvo lugar la final de la cantera y por la noche la de adultos.

En los nombres de las agrupaciones ya se vislumbraban los cambios. El coro 'Los dedócratas' y la chirigota 'Los nuevos demócratas', primeros premios en sus modalidades, jugaban con las derivaciones de la palabra democracia y la comparsa 'Bienvenido febrero' dejaba claro qué había ocurrido en ese año. Diario de Cádiz se contagiaba de la euforia del cambio para titular en portada, el día después del inicio del Concurso, 'Canta el pueblo'. En comparsas vencía 'Los mandingos' de Antonio Martín y en cuartetos 'Se coló colón', de Manuel Rosales 'Agüillo', El Peña y El Masa. En cuanto al concurso provincial, ganaba en comparsas 'Los corregidores' de Barbate y en chirigotas 'Los Tip y Coll', de El Puerto.

El Carnaval se vivió con gran alegría. El propio alcalde, Emilio Beltrami, aparecía disfrazado de árabe en la portada de este periódico acompañando a la primera Reina del Carnaval, Mari Paz Ponce. El titular no dejaba dudas de la aceptación social del regreso de la fiesta a sus cauces naturales: 'Un sí rotundo al Carnaval'. Se habían instalado tablaos en lugar de las casetas de las Fiestas Típicas y el Ayuntamiento prohibía la venta y el uso de los martillos de plástico, mientras que en la Lonja del Campo del Sur se celebraban fiestas. En la crónica final del Diario, a modo de balance del primer Carnaval democrático, se leía que "el ensayo ha sido positivo, pero hay que dotarlo de mayores atractivos".