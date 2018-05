Una vida cosida de voluntades y superaciones

Siempre fui una inconformista. Y estamos hablando de tiempos en los que las mujeres no teníamos ningún derecho". Aurora Marchante está sentada en la terraza del bar El Andaluz, en la plaza de San Antonio, y sus rotundas frases contrastan con lo que un grupo de estudiantes grita en el centro de la plaza, en una manifestación contra la sentencia de la 'Manada'. Viejos y nuevos tiempos. Y en aquellos, mujeres como Aurora que abrieron muchos caminos. Pero antes de sus logros, fue una niña que no acabó los estudios y que entró a aprender a coser en un taller de la calle Diego Arias. Luego trabajó en otros talleres de costura, pero cuando se casó se fue con su marido, que era destinado por su profesión a varios sitios de España, y dejó de coser. Apenas cosía, sólo para la familia. "Ya nos instalamos en Cádiz y como yo era un espíritu inquieto, empecé a formarme", señala. Con sus hijos criados llegó al Centro Cultural de El Pópulo y sacó los estudios primarios. Luego, también el título de Corte y Confección. Allí estuvo entre 1979 y 1985. "Los maridos no dejaban a mis amigas ir al Centro", recuerda. Se estuvo formando para ser monitora sociocultural. "Pero lo dejé porque hice caso a una frase que nos repetían mucho: Hazte fuerte en lo que eres. Por eso decidí seguir cosiendo", apunta.

Puso un taller en la calle Benjumeda a mediados de los 80. Luego le llamó Alfa para dar clases en la calle Ceballos, calle donde vivió durante mucho tiempo -ahora reside en la calle Zaragoza- y del arte de su costura se benefició el Carnaval gaditano. "Yo hacía disfraces para mí y los míos. Y para agrupaciones como 'Los enterraores del siglo XX' o 'Blancanieves y los siete enanitos'. Por eso vino a buscarme Manolo Peinado para que entrase en Asacar, que era la asociación de artesanos de todos los ámbitos, no solo del Carnaval. Peinado lo fusionó todo para hacer de El Pópulo el barrio artesano por naturaleza. Yo separé cuando llegué a la presidencia de Artecar a los carnavalescos de los demás artesanos", explica. Eran otros tiempos para la artesanía de la fiesta grande de la ciudad, nada que ver con la explosión vivida en los últimos años. "Los artesanos del Carnaval ahora son empresas, lo que demuestra que son importantes y que esta profesión ha crecido. Puedo decir que comenzamos a visibilizar el trabajo de los artesanos y abrimos mucho camino a los de ahora, arropando a los que entonces empezaban. RAS, Juandi, Manue... salieron de Artecar. Estoy muy orgullosa de ellos y de lo que hicimos nosotros", destaca. Aurora hace hincapié en que "tienen mucho que decir en el Concurso y en la calle. Ahora se cuenta con ellos, pero en el año 2006 los colectivos que estaban dentro del Patronato no querían que estuvieran los artesanos".

Dice que "en un mundo de hombres" como el Carnaval "jamás" se sintió "marginada ni coaccionada por los carnavaleros. Yo era la única mujer que presidía una asociación, pero me daban mi sitio. Todos trabajábamos por lo mismo". Estuvo cinco años en la junta ejecutiva de Fiestas del Patronato. Y formó parte del consejo escolar del colegio Josefina Pascual y el Instituto del Rosario, de los Veteranos del Carnaval y el Aula de Cultura. Allá donde el asociacionismo, su pasión, la reclamaba.

También pasó por el movimiento vecinal, al ser vocal de la Mujer de la Asociación de Vecinos de El Mentidero, con su hija Aurori de presidenta y luego con Paco Gallardo al frente. "Fue una experiencia muy buena. Conseguimos muchas cosas para las mujeres, ofreciéndoles multitud de cursos", evoca. A la vez, seguía luchando por los artesanos. Varios fueron los desencuentros que tuvo con el equipo de Gobierno de Teófila Martínez. "Solicitamos que los puestos de los artesanos del Pópulo se colocasen en la plaza de San Juan de Dios, pero decían que daba mala imagen. Hoy en día es un rotundo éxito", afirma. Con los años, la política le hizo tilín. Está afiliada a Podemos. "Primero entró mi nieta María, concejala de Fiestas, luego su madre, Aurora, y yo después. Estamos desde el principio", expone. Lo dice quien fue "toda la vida del PSOE, pero me desencanté".

No da puntadas sin hilo, como se suele decir. Y sueña con mostrar al público algún día todas sus creaciones. De momento, aquí, ha expuesto sus vivencias.