Los vecinos piden vigilancia y firmeza en la aplicación de la ordenanza de terrazas

Primero fueron las personas con movilidad reducida, los que padecen alguna deficiencia visual y los peatones quienes se pronunciaron a favor del borrador de la ordenanza reguladora de las terrazas de los negocios de hostelería. Ahora son los portavoces vecinales quienes dicen ver con muy buenos ojos la nueva normativa que vendrá a poner orden en una situación "que se estaba descontrolando", en palabras de Paco Gómez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril. Tanto la federación como la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada han valorado el texto provisional que presentó el martes el concejal de Vía Pública, Martín Vila, y han pedido al Ayuntamiento vigilancia y firmeza en su aplicación.

"En absoluto se pretende criminalizar a los hosteleros, que también son vecinos, ni al sector que se ha convertido en un salvavidas laboral en una ciudad tan castigada por el paro, pero ninguna ordenanza es efectiva si no se inspecciona y se exige su cumplimiento", matiza Gómez en declaraciones a este periódico. "Son muchas las medidas que se aprueban en ordenanzas municipales que sin embargo no se llevan a la práctica", argumenta Antonio Manuel Peinado, de la asociación de Segunda Aguada. "Pensamos que de poco serviría aprobar este u otro reglamento, si no se llevan a cabo las labores de vigilancia e inspección necesarias por los órganos encargados de velar por su cumplimiento", insiste en un comunicado. Como ejemplo cita las molestias que sigue causando el ocio nocturno "por el incumplimiento de las ordenanzas sobre ruido y horario y por el efecto post-cierre de los bares".

Tanto la federación, a través de la veintena de asociaciones que la componen, como el colectivo de Segunda Aguada, vienen recibiendo desde hace años innumerables quejas relacionadas con actividades de locales del sector hostelero. "Las incidencias son debidas al uso que realizan algunos del espacio público, en muchos casos impidiendo el normal acceso y el paso del peatón por plazas y aceras, siendo las personas con movilidad reducida y de avanzada edad las grandes perjudicadas", recuerda Peinado.

El portavoz vecinal dice desconocer "los perjuicios económicos que la ciudad pueda tener" con la nueva ordenanza "pero lo que si conocemos son los perjuicios que sufren los propios vecinos, en seguridad, en ansiedad y en su estado de salud" por la falta de descanso.

Paco Gómez fue uno de los asistentes a la reunión del pasado martes. "De un primer vistazo, el borrador nos parece muy positivo. Los hosteleros han reaccionado con miedo, pero creo que también a ellos les va a beneficiar, porque les dará seguridad jurídica y cada uno va a saber a que atenerse. La nueva ordenanza va a ser beneficiosa para toda la ciudad", asegura. La federación recogerá el lunes las aportaciones que hagan las asociaciones para elaborar y presentar una propuesta conjunta.

"Todos debemos ser conscientes de que la calle es de todos y no de cada uno de nosotros. Y de que la nueva ordenanza lo que pretende es garantizar los derechos de todos, los de los peatones, en especial de quienes tienen dificultades para desplazarse, pero también de los hosteleros", explica Gómez.

El portavoz de la federación dijo haber visto "buena predisposición" en todos los asistentes al primer encuentro con los responsables municipales, aunque reconoce que hubo discrepancias en torno a detalles que habrá que ir perfilando. "Lo importante es llegar a un punto de consenso que beneficie a todos, porque en algunas zonas de la ciudad ha habido excesos y tenemos que recuperar espacios públicos cuyo uso hemos perdido", concluyó.