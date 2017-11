-¿qué le puede aportar usted al PSOE gaditano?

-Yo creo que el equipo que estamos trabajando tenemos mucho que aportar. El PSOE en Cádiz tiene muchas potencialidades y capacidades y es el momento de renovarse o morir. Realmente la presencia que tuvo el partido en la ciudad se ha perdido, un tercio de los afiliados se ha ido y estamos sin representación en las instituciones. No se ha sumado sino que se ha restado y ahora lo que toca es sumar de verdad. El partido se ha centrado en los últimos años en el trabajo del Ayuntamiento y ha dejado de lado el trabajo organizativo interno y de coordinación y de abrir las puertas a la ciudadanía. El papel del partido se ha fiscalizado en cinco concejales y todas las decisiones que emanaban de la ejecutiva se dejaban en el cajón del olvido.

-¿Usted se ha presentado voluntariamente o se lo han pedido?

-Es un poco las dos cosas. En mis planes inmediatos no estaba contemplado pero me presento libremente porque sí es cierto que ahora tocaba. Además, un colectivo de compañeros y compañeras muy diversos vieron que yo podía ser la persona que podía aunar las distintas sensibilidades. No vamos a negar que el PSOE es un partido muy diverso, donde se pone en práctica la democracia interna y yo, aunque no vivo de la política, quiero hacerlo con libertad. No estoy sujeta a nada ni a nadie.

-Esas distintas sensibilidades se han estado pegando tiros las unas a las otras hasta hace diez minutos. ¿Poner de acuerdo a gente tan dispar no añade dificultad a este proyecto?

-Podría ser complicado pero lo ponemos como uno de nuestros objetivos. Esa tendrá que ser la labor del que ocupe definitivamente la secretaría general porque al día siguiente tendrá que serlo de todos y eso no puede perderlo de vista.

-¿Lidera la candidatura anti Fran González?

-Ni mucho menos, lo han querido vender por otros intereses. No sé si practicando victimismo o por un propio interés personal Aquí hay romanistas, pedristas, susanistas y muchos istas pero el único apellido que nos mueve es el de socialistas.

-Usted ha estado en la Ejecutiva de Fran González durante estos cinco años y ahora se está mostrando muy crítica con su labor. ¿No hubiera sido más lógico dimitir entonces?

-Efectivamente no había participación interna ni consulta para la toma de decisiones entre otras cosas pero no quería crear conflicto y por responsabilidad había que esperar cuando tocase.

-El PSOE sacó con Fran González los peores resultados de su historia pero, sin embargo, desde que se perdió la Alcaldía hace 20 años nunca había tenido tanta capacidad para influir. ¿Cree que eso lo ha gestionado bien?

-No como debiera. Habiendo tenido en sus manos la llave para muchos temas importantes se tenía que haber exigido un protagonismo más grande ya que se le puso en sus manos el gobierno a Podemos con carta libre. La política es el arte de negociar y conciliar.

-Hablemos de hipótesis. Si usted hubiera sido la portavoz municipal del PSOE, ¿qué fórmula hubiera escogido ante Podemos, entrar en el gobierno, un programa de apoyo al mismo...?

-Yo lo que hubiera hecho es consultar a la militancia y contar con la Ejecutiva para tomar decisiones.

-No se escape de la pregunta.

-A ver. Cuando se producen los resultados, es cierto que el cambio de opción política era una necesidad a gritos y eso había que gestionarlo. ¿Entrando o no entrando en el gobierno? No lo sé. A la ejecutiva se le consultó y nada más se le preguntó después. Yo hubiera consultado a la militancia y hubiera intentado tener más peso en las distintas áreas fundamentales de gobierno y haciéndolo de otra manera, no en la confrontación sino en el trabajo día a día.

-¿Si se convierte en la secretaria será la candidata a las municipales?

-Eso es algo que no me planteo. Siempre he trabajado internamente y orgánicamente y lo que toca ahora mismo es luchar por un proyecto colectivo, por un PSOE sin trincheras, por una opción que no es excluyente y que aglutina a la gente, con reparto de poderes.

-¿Cuál es el proyecto que ofrece a los socialistas gaditanos?

-Es un proyecto colectivo que cree en el reparto de las responsabilidades, que quiere recuperar esa tercera parte de afiliados que ha perdido, que quiere volver a ilusionar, que dentro de sus puntos fundamentales lleva la rendición de cuentas, la celebración de conferencias políticas, contar con la opinión y asesoramiento de los expertos, realizar semestralmente balances, abrir un correo de sugerencias y contar con la militancia para los asuntos de trascendencia para el partido y la ciudad....

-¿Usted es partidaria de la bicefalia, es decir, de la secretaría del partido y la portavocía repartida en dos personas, o concentradas en una sola?

-De la bicefalia. Es muy difícil aglutinar el trabajo de partido, de las instituciones, etcétera, en una misma persona. O el día tiene 36 horas o es imposible abarcar con solvencia esa responsabilidad. Quien mucho abarca, poco aprieta.

-Si usted es partidaria de la bicefalia, entonces quedaría descartado que usted fuera la candidata a las municipales si gana el jueves.

-No debería serlo.