"No sé por qué sólo una familia de las 2.000 atendidas ha pedido el bono estatal"

-en medio de todo el debate entre partidarios del bono local y del estatal, 2.000 familias siguen pasando frío y sufriendo distintos niveles de pobreza energética en Cádiz. Esperando que ustedes se pongan de acuerdo y se activen unas ayudas que necesitan con la máxima urgencia. Entiendo que tendrán ya evaluado cuántas de ellas podrán acogerse a los dos tipos de ayudas que contempla el bono social de Eléctrica de Cádiz.

-La necesidad está ahí. Y no tiene color político. Es evidente y se demuestra en las cifras que trasladamos a prensa. La segunda inversión de los Servicios Sociales en ayudas es el pago de los recibos de la luz. Hemos pasado de las 5.107 ayudas de 2016 a las 6.638 de 2017, por valor de más de medio millón de euros [503.389 frente a los 449.741 de 2016]. Eso en una ciudad que no está creciendo y cuando las ayudas al alquiler se han estabilizado. Servicios Sociales no ha cuantificado el bono nacional por una razón muy sencilla: porque el estatal no lo podemos ofrecer desde Eléctrica de Cádiz...

Desde los Servicios Sociales se informa de todas las ayudas disponibles, vengan de donde vengan"EC ingresaría medio millón menos si las 2.000 familias asistidas contratasen con otra comercializadora"El informe de la Federación 5 de abril parte de un análisis erróneo [...] lo que plantean no vale"Queremos el bono local ya y si el señor Pepe Blas firma, Servicios Sociales lo está dando mañana"

-Perdón, pero le preguntaba por cuántas en detalle se podrían acoger al bono local...

-La estimación es la que manejamos desde el principio: unas 2.000 familias, 1.500 en un tipo [las que padecen las situaciones más precarias] y 500 en otro. Ahora mismo, como norma, se les paga el recibo un mes sí y otro no y ese estudio viene de las familias a las que se les paga durante todo el año, que sabemos que realmente no tienen recursos para asumirlo y que acuden también a otras entidades. No es una cifra que nos hayamos inventado, sino que deriva de ese análisis que han hecho los Servicios Sociales. Tenemos bien detectadas a esas familias. Por desgracia, la situación de Cádiz y el sistema de los Servicios Sociales han fomentado la cronificación de las situaciones de exclusión. Estamos hablando de 2.000 familias con nombres y apellidos, no de una estimación estadística.

--Y en tanto que el bono local no se pone en marcha y el estatal es el único hasta ahora vigente, imagino que estarán informando a esas familias sobre cómo acceder a él ya ¿A cuántas les han recomendado solicitarlo?

-Desde Servicios Sociales se ofrece toda la información disponible, independientemente de donde procedan las ayudas.

-¿Ha decidido ya alguna acogerse al bono estatal?

-Sí. Pero en todo este tiempo sólo hemos recibido una solicitud.

-¿Y a qué se debe que sólo haya una entre 2.000?

-Pues a que el 80% de los gaditanos tenemos contratada la luz con Eléctrica de Cádiz. Acogerse al bono estatal implica un cambio en la comercializadora...

-Entiendo que lo fundamental es solucionar ya esa situación de emergencia social...

-Yo también lo entiendo así. Pero desconozco la razón de por qué no se le ha planteado a esas familias hacer el cambio. Honestamente, lo desconozco. Desde Servicios Sociales, damos información sobre todas las ayudas que se conocen.

-¿Y esa única solicitud del estatal fue a iniciativa de la familia o surgió a raíz de esa información?

-Lo desconozco. Porque nuestra energía está centrada en este bono por todas las razones: porque entendemos que es mejor y que se puede poner en marcha ya...

-Ya, pero insisto en que mientras tanto parece lógico recomendar la ayuda que ya funciona...

-Claro, pero no podemos obligar a las familias a cambiar de comercializadora. La información sobre todas las ayudas se les da siempre. Del por qué ahora mismo sólo se ha solicitado una, sinceramente, no tengo más información [...] Servicios Sociales tiene la obligación de atender a todo aquel y aquella que se ve en una situación de precariedad, de exclusión, que no tiene cubiertos sus derechos y ofrecerle todos los recursos que hay sobre la mesa. Pero igual que no le dice a una familia: váyase usted a vivir a este otro barrio, porque este piso es más barato, tampoco puede decirle lo otro. La manera de intervenir consiste en poner sobre la mesa todas las herramientas de las que las familias pueden disponer. A partir de ahí, ellas son las que eligen. Ambos bonos no son compatibles y la realidad de los bonos es diferente.

-¿No son compatibles? ¿No podría dar EC también el estatal?

-Es que Eléctrica de Cádiz no puede dar el estatal y para que lo obtenga la familia, tiene que estar en otra compañía.

-O que EC se convierta en comercializadora de referencia (COR) La posibilidad de que dé los dos bonos existe, según la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril. Imagino que conoce el escrito que presentó el 12 de diciembre en el Ayuntamiento...

-Sí, claro.

-Como sabe, además de lo anterior, también proponen que se firmen ya los convenios necesarios para poner en marcha el local...

-El escrito parte de un análisis erróneo -lo hemos contestado en prensa- de unos datos que no son correctos [...] Cuando se plantea el bono estatal, los Ayuntamientos del cambio tenemos varias reuniones de trabajo y nos vemos en Barcelona para presentar alegaciones entendiendo que es insuficiente y que de ahí puede surgir uno bastante mejor. Entendimos que el estatal nunca llegaría a ser lo que queríamos y pusimos toda nuestra energía en mejorarlo. Hicimos una serie de alegaciones, de las que no aceptaron ni el 99%. La única, añadir la renta. Si ese bono hubiese mejorado en la medida que entendíamos que se podía mejorar no estaríamos hablando de esto. Ese bono estatal es una relación perversa entre las pequeñas comercializadoras y distribuidoras, de tal manera que ahora mismo Eléctrica no puede distribuirlo. Pero es que, además, el cambio a comercializadora [de referencia] no es inmediato. No tenemos la garantía de que ese cambio se pueda hacer y por eso hemos pedido informes...

-El documento de 5 de abril dice que la ley lo permite y que se podría tramitar en tres meses.

-No es cierto. Es una información errónea. Hay una serie de pasos que no se darían en sólo tres meses. Y tiene que haber un acuerdo de la Junta Directiva, pasar por Pleno, el Ministerio tiene que autorizarlo... Y además, eso afectaría a los ingresos. Eléctrica de Cádiz, como sabe, es una empresa participada y parte de los ingresos redundan en el Ayuntamiento. Y una vez que se convirtiera en comercializadora, esa relación de ingresos variaría y no tendríamos la seguridad de que siguiese siendo una empresa sostenible económicamente hablando como es ahora. No queremos cambiar la empresa para que se arruine. Hemos pedido una serie de informes para que nos confirmen si ese cambio sería económicamente viable o no. Aún así, todas las consultas que se han hecho concluyen en que el tiempo mínimo sería un año y medio o dos. Tres meses es absolutamente imposible.

-¿Qué otros errores detectan en ese informe que 5 de abril elabora con la ayuda experta de un ingeniero que participó en la construcción del bono local?

-Lo que ellos plantean no vale ahora y no ha valido nunca. Es erróneo. Da igual que venga de este señor o de cualquier otra persona.

-Pero sí que ven posible que EC se convierta en COR y pueda dar también el bono estatal...

-Sí en la intención, pero no en la práctica. Evidentemente queremos el bono local ya. Estamos listos ya. Si el señor Pepe Blas firma hoy, Servicios Sociales puede estar dándolo mañana. Pero no tenemos claro que sean posibles unas modificaciones en EC, que se convierta en comercializadora de referencia. Por eso hemos pedido esos informes a través de EC. Nunca nos hemos negado a poder gestionar el bono estatal a través de EC, pero no queremos dar un paso que al final lleve a que la empresa quiebre o que tenga una pérdida importante de ingresos. Si los informes nos dicen que sí es posible, andaremos ese camino, pero no mañana ni pasado. El bono local sí es mañana, es la realidad pura y dura. El bono estatal, si puede ser, será, pero el local podía haber sido en junio. Por parte del Ayuntamiento y de Servicios Sociales, toda la parte técnica estaba lista. De hecho, empezamos con el bono del agua, diseñado para que comenzasen los dos a la vez y las familias no tuvieran que hacer el recorrido dos veces.

--Hay cierto miedo en el equipo de Gobierno a que EC pierda rentabilidad...

-Creo que miedo no es la palabra. Lo que necesitamos es la seguridad jurídica de que ese cambio se puede hacer y con garantías. La palabra miedo para un equipo de Gobierno que ha dado el salto desde la calle, creo que se nos queda pequeña.

--¿Existe alguna incidencia para que no pueda convertirse en COR?

-En principio, no. Pero hemos recurrido a expertos a que nos den esa garantía. Creemos que eran necesarios esos informes.

-¿Cuándo podrían tener conclusiones?

-No lo sé, entendemos que en un plazo breve. Porque la cuestión es que no se demore. Y no es la intención de este equipo de Gobierno que se demore.

-5 de abril también dice que en varios aspectos el bono estatal supera al local y que, en alguno, es al revés ¿Por qué ese empeño en vender que el local es mejor absolutamente en todo?

-Este bono no es nuestro. Nos encantaría decir que lo es, pero no es así. Lo ha construido mucha gente. Antes de que nosotros entrásemos en el Ayuntamiento ya se habían recogido firmas por parte de los colectivos, que pedían que se dieran pasos para luchar contra la pobreza energética. Este bono se ha trabajado por mucha gente, con un interés común de ayudar a estas familias, pero con opiniones diferentes, de manera que se ha tenido que llegar a un consenso. El espíritu que inspira este bono no es el del estatal. Lo que lo inspira es la necesidad verdadera de luchar contra la pobreza energética, de garantizar algo que debe ser un derecho. Y el estatal es el resultado de un proceso, de la crisis, en el que se ha puesto sobre la mesa este problema, quizá aumentado por el caso de esta señora que murió. Entiendo que el Estado tuvo que dar una respuesta a esto. En cualquier caso, el bono local surge de un interés real y estamos convencidos de que es mucho más social. En el caso de la potencia que se bonifica, que el informe de 5 de abril decía que no era suficiente, no es algo que haya aparecido de la nada, sino de un estudio que ha hecho el Colegio de Ingenieros con bastantes familias. Garantizamos que con esa potencia se puede vivir y se puede vivir bien. Lo hemos cuantificado. No es que creamos que el bono sea mejor, es que se ha propuesto, trabajado, discutido y evidentemente por todo eso es mejor. Al propio Defensor del Pueblo Andaluz le pareció que el bono era muy bueno...

--El informe es muy crítico con la potencia máxima bonificada. Dicen que con 2,3 kw, una familia de cuatro miembros no podría vivir

-Insisto en que no aportan ningún dato. Cuando nos planteamos hacer este bono, recurrimos a procedimientos semejantes en otros lugares. Había estudios de consumo mínimo con el agua, pero no en el caso de la electricidad. Algo en Barcelona, pero allí hay calefacción y aquí no... Por eso nos planteamos el estudio con el Colegio de Ingenieros. No se ha racaneado en el consumo y garantizamos que con éste se puede vivir y se vive dignamente. De hecho, las personas que están asistiendo a los talleres de eficiencia energética están reduciendo sus facturas y viendo que se puede hacer así. Nosotros tenemos informes, de manera que los equivocados son ellos.

-Está usted convencida de que el bono local es mejor que es el estatal. ¿Sería capaz de convencerme de que también es mejor que la suma de los dos?

-Entrar en esa discusión creo que es absurdo. Es como hablar sobre las inversiones del Ayuntamiento en los próximos dos años. El estatal no es una realidad en tanto que el 80% de los vecinos tienen contratado su consumo con Eléctrica. Si todos los vecinos que quisiesen el bono estatal se cambiasen de compañía, Eléctrica quiebra. Y no queremos que quiebre. Queremos una compañía que genere energía verde y que oferte un bono que pueda darles cobertura ¿Cómo? Consiguiendo que el señor Pepe Blas firme. No vamos a facilitar que la empresa quiebre.

-¿Y si las 2.000 familias se fuesen a otras compañías?

--Eléctrica tendría medio millón de euros de ingresos menos. ¿Queremos que haya medio millón de euros menos de ingresos en Eléctrica? Evidentemente, no.

-¿Y no podrían hacerlo si llegan a la conclusión de que es más ventajoso, como dice 5 de abril?

-Es que no es así. El estatal no es más ventajoso para las familias más vulnerables. A las que sí que puede interesar es a las numerosas en general porque no tienen que justificar ningún tipo de renta [...] Es una manera perversa de entender las ayudas,. Es respetable, pero entendemos que tenemos que proteger a otro tipo de familias.

-Los vecinos aseguran que con el bono estatal no hay cortes de suministro a los beneficiarios vulnerables severos, pero que en el local sí, si no se cumplen las medidas de eficiencia energética

-Es cierto que los técnicos deben tener unos procedimientos, pero desde que entramos en el Gobierno e, estamos haciendo lo posible por que no haya cortes.

-Políticamente ¿qué se juegan con este bono?

-Esto no es una pelea política. Asumimos en nuestro programa e ideario estas reinvindicaciones que ya estaban en la calle. Pero esto no es una idea de este equipo de Gobierno ni una medalla que se quiera poner. Es algo que es de justicia y va en esa línea de cambio en el modelo de los Servicios Sociales hacia otro en el que las personas no tengan que estar solicitando ayudas por diferentes sitios y se las empodere. No es una cuestión de rédito político. Creemos honestamente que es el mejor bono que puede tener esta ciudad y que estas familias lo necesitan. Si el PP cree que es una cuestión de rédito es que tiene poca altura política.