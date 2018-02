"La protagonista del Carnaval no ha sido la copla sino la concejala"

"La verdadera protagonista del Carnaval ha sido la concejala y no la copla". El concejal del Partido Popular Vicente Sánchez, que fue durante muchos años edil de Fiestas, hizo ayer un balance muy negativo sobre el pasado Carnaval, en el que incluyó tanto la celebración del concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla como el que se realizó en la calle.

En lo que se refiere al propio desarrollo del COAC, Sánchez opina que los cambios no han funcionado y que la situación ha llegado hasta el extremo de que los autores lo han calificado como "el peor concurso de la historia".

Los populares afean que no se haya hecho caso a los vecinos en la instalación de la carpa

Uno de los puntos en los que más incidió Vicente Sánchez es que se está configurando el concurso "con un claro afán recaudatorio" y, por ello, pidió que "no se puede hacer todo pensando en vender todas las entradas sino que hay que primar también el espectáculo". En este sentido puso como ejemplo que las preliminares cada vez duran más días y ya son 19 de los 28 días que dura el concurso: "Habría que meterle mano a eso" porque considera que "tenemos un tesoro que es el concurso y éste hay que mimarlo". Sánchez señaló que le resultaba curioso que se antepusiera la venta de entradas, "a pesar de que Podemos es un partido anticapitalista".

El ex concejal de Fiestas dijo que hay autores que están por la labor de realizar cambios en las preliminares "porque, como sigan engordando esa fase por afán recaudatorio, la burbuja estallará y correremos el riesgo de cargarnos el concurso".

Señala también que si no llega a ser porque Podemos no tiene la mayoría en el Pleno, se hubiera puesto una fecha fija para el Carnaval, "lo que hubiera sido una especie de Fiestas Típicas" y, además, hubiera implicado que las preliminares se alargaran.

Otras medidas que, a su juicio, no han funcionado son las de que el presidente del jurado no pueda elegir a su equipo y el sistema de puntuación que "penaliza las letras".

Sánchez añadió que ha habido improvisación en muchas de las medidas que se han ido tomando a lo largo del concurso, como la ausencia de descansos en la final.

En lo que se refiere a la calle, el análisis no fue tampoco mucho más benévolo. Así señala que ya empezó con problemas por el intento fallido de los autobuses lanzadera y la ubicación de la carpa: "Nosotros la pusimos en la Punta de San Felipe y no veas la que nos daban: ahora se les pone enfrente y a los vecinos no se les hace ni caso".

Vicente Sánchez señaló que se está produciendo "un divorcio cada vez más acusado" entre el equipo de gobierno y entidades que hacen su labor en Carnaval, como por ejemplo son las peñas. Así, dijo que en los organismos en los que están representados, como es el Patronato de Fiestas, "muchos de los temas no van allí sino que pasan directamente por la Junta de Gobierno Local, como es el caso de la cabalgata".

El edil del PP critica que en los actos de estas entidades "no hay presencia institucional por parte del gobierno y para algunos actos gastronómicos no se ponen ni los bidones de basura".

También afirma que se han producido recortes como, por ejemplo, a la asociación de jubilados del Centro de Día de la Risa, a los que se les daba una ayuda de 800 euros "y este año se les ha retirado".

Con respecto a la cabalgata, "una de sus señas identidad era las carrozas con el trabajo de los artesanos y la presencia de las agrupaciones, lo que las hacía distinguirse del resto". Sánchez relató que "este año se ha demorado el concurso de las carrozas, por lo que los artesanos han tenido que cambiar los bocetos y hacer unos más sencillos para que pudieran estar a punto para la cabalgata", así como recuerda que ha habido menos carrozas, lo que ha sido sustituido por otros elementos "y es que había más hinchables que en el Chiqui Park".

Con respecto al incidente que tuvo lugar en La Viña, acusó al equipo de gobierno de "querer pasar de puntillas sobre el mismo" y les acusó de falta de coordinación. Eso sí, afirma que si hubiera ocurrido bajo la gestión del PP "el menor de los insultos iba a ser el de fascistas y se hubieran creado mil plataformas".