La precaria situación de los médicos de Urgencias

Falta de personal, cambios en la organización por parte de la jefatura sin tener en cuenta la opinión de los profesionales, diferencias salariales o desconocimiento de los turnos de trabajo hasta uno o dos días antes de que acabe el mes. Estas son algunas de las circunstancias que viven los facultativos que trabajan en las Urgencias del Hospital Puerta del Mar y que provocan que se encuentren, en muchas ocasiones, sobrecargados de trabajo y estresados, además de tener dificultades para poder conciliar su vida familiar, según manifiestan algunos de estos trabajadores.

Sobre estas cuestiones, el Sindicato Médico (SM) asegura que ha entregado en los últimos años varios escritos al director-gerente del centro sin obtener respuesta.

Una de las circunstancias sobre las que este sindicato llama la atención es que "el SAS pregona el modelo de las Unidades de Gestión Clínica en el que se contempla la participación de los profesionales en la gestión diaria de los servicios, pero en Urgencias del Puerta del Mar no es así. La jefatura adopta decisiones que repercuten en la labor asistencial que prestan los médicos diariamente sin que se tenga en cuenta la opinión de los profesionales". Un ejemplo es la "orden emitida por la jefa de servicio para que todos aquellos pacientes aquejados de alguna dolencia osteoarticular o muscular no traumática dejen de ser asignados a la consulta de Urgencias-Traumatología y se remitan a las consultas generales para su valoración", según un escrito del SM del 23 de junio de 2016 en el que se recoge la queja de los facultativos, que entienden que esta nueva distribución sobrecarga el área de consultas generales y retrasa la atención de los pacientes, ya que aseguran que estos usuarios son atendidos de manera más rápida en la consulta de Urgencias-Traumatología. Es decir, es una medida "que se ha adoptado con el rechazo de un amplio sector de la plantilla", según el SM.

Los profesionales destacan que la actitud impositiva de la jefa de esta Unidad, María Luisa Moreno, les ha hecho sentirse menospreciados en muchas ocasiones. El escrito presentado por el SM recoge frases de esta responsable en una de las reuniones que mantienen cada mañana los facultativos, en la que anunció unos cambios y algunos médicos expresaron su opinión. La doctora Moreno zanjó la cuestión con frases como "no vengo a pediros vuestra opinión, os lo digo para que lo sepáis y esto se va a hacer así" o "al que no le guste, ya sabe lo que tiene que hacer". Por este tipo de contestaciones, algunos profesionales afirman que ya han optado por no hablar en las reuniones.

Respecto a la jefa de Urgencias, el SM llama la atención sobre que ostenta este cargo sin ser propietaria de su plaza. Ante esta afirmación, la Gerencia apunta "un absoluto desconocimiento de la actualización del decreto de provisión de cargos intermedios, que permite el acceso a los mismos tanto a propietarios como a interinos", recalcando que Moreno fue nombrada siendo ya interina. A pesar de ello, hay sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que determinan que los cargos intermedios deben ser propietarios de plazas, dejando explícitamente señalado que los interinos no son propietarios de plaza.

Otra queja de los facultativos de Urgencias que recoge el SM es el déficit de médicos para cubrir los turnos de noche y fines de semana, algo que aseguran "no es nuevo", y que ante esta falta de profesionales, las noches y fines de semana que quedan descubiertos, tienen que cubrirlos ellos mismos sin saber los turnos de trabajo hasta unos días antes de que acabe el mes; de tal manera que les resulta imposible conciliar su vida familiar y laboral. Desde la Dirección-Gerencia del hospital afirman que los turnos de los profesionales de Urgencias tiene una cadencia fija y se publican en el tablón sistemáticamente. Lo que no explican es que esa cadencia fija es sólo para las noches -los médicos saben que trabajan una de cada seis-, pero entre guardia y guardia no saben qué turno tendrán. A esto hay que añadir las noches y fines de semana que quedan descubiertos, que tampoco saben cuándo les tocará cubrir. Desde el SM detallan que en 2016, el mes que han sabido los turnos más pronto fue con cinco días de antelación. El resto del año, no han conocido sus turnos hasta dos o incluso un día antes de que acabara el mes. Y no solo eso, en numerosas ocasiones, no les dan las planillas completas, sino sólo para los primeros días, y el resto de turnos los conocen ya iniciado el mes. El SM considera que esto es "inadmisible" y que los profesionales de Urgencias deben contar con una planilla de turnos al menos trimestral.

También exige "que se dimensione adecuadamente la plantilla de Urgencias para asegurar la cobertura de las noches y de los turnos de fin de semana sin que suponga una sobrecarga para los médicos", ya que esto repercute en la calidad asistencial.

Desde este sindicato indican que ante la falta de personal se ha eliminado el turno de refuerzo en las horas centrales del día en Observación y con frecuencia también en la consulta de Urgencias-Traumatología, dejando a un sólo médico.

Hace unos meses se inauguró una sala de Observación con sillones monitorizados y se añadieron cuatro camas en Observación. Para esta nueva sala de sillones no se ha asignado a ningún facultativo, de tal manera que el propio médico que indica el traslado del paciente a esa sala se tiene que hacer cargo de él, ausentándose así de la consulta para atenderlo. Desde la Dirección del centro indican que la sala de sillones ha sustituido a la de tratamientos cortos y que la decisión de que el seguimiento médico lo realice el mismo facultativo que decide su ingreso en sillones sigue "un modelo que promueve la continuidad asistencial y la seguridad del paciente". Pero para algunos profesionales se trata de "recortes encubiertos". "Quieren hacer más cosas pero con el mismo personal y estamos sobrecargados y estresados", indica un facultativo.

Otro aspecto importante que señalan desde el SM es la diferencia salarial entre los facultativos que trabajan en Urgencias. Según la Dirección del Puerta del Mar, el "modelo retributivo es igual que en todos los hospitales de Andalucía, con su jornada ordinaria, jornada complementaria y continuidades asistenciales". Sin embargo, según el SM y algunos facultativos consultados, los profesionales contratados en los últimos años no reciben el complemento de continuidad asistencial y, a pesar de hacer las mismas horas de trabajo que los demás, cobran bastante menos. Por eso, el SM pide que se les reconozca este complemento a todos los médicos de Urgencias.

Este sindicato asegura que toda esta situación repercute en el ambiente del servicio de Urgencias. "Algo está pasando cuando hay médicos que teniendo la opción de continuar trabajando, han optado por no renovar el contrato y han preferido marcharse a Atención Primaria o a los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (ambulancias DCCU)". Ante esto, la Dirección del centro sostiene que de las Urgencias del Hospital Puerta del Mar no se ha ido nadie y que, de todas formas, "hay una total libertad de cada uno para elegir el lugar donde quiera trabajar".

La "nefasta" gestión de camas de hospitalización es algo que también critican desde el SM, ya que repercute en el trabajo de los profesionales. Comentan que en no pocas ocasiones hay pacientes que pasan más de 24 horas en Observación pendientes de subir a planta. Apuntan que la semana pasada se dio el caso de una paciente que estuvo 50 horas en Urgencias "sin intimidad, sin posibilidad de asearse y sin poder estar con su familia". Algo que reconocen que es puntual "pero no deja de ser inadmisible". Desde la Dirección del centro admiten que hay ocasiones en las que los pacientes permanecen más de 24 horas en Observación y dicen que no hay que olvidar que "como su nombre indica, se trata de un área de observación de pacientes, donde la estabilización de su patología así como el tratamiento de choque inicial preciso es fundamental antes de proceder a su ingreso en un área de hospitalización". Aseguran que actualmente se cumplen los estándares de calidad definidos por PAUE (Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias) en cuanto a la estancia de los pacientes en el área de Observación.

El cambio en el sistema informático de Triaje (primera consulta en la que se asigna un nivel de prioridad en la asistencia al paciente) también repercute en la asistencia sanitaria, según afirman tanto el SM como Autonomía Obrera. Desde ambos sindicatos explican que se trata de un sistema que no es lineal y ralentiza mucho el proceso, "habiendo pacientes en la sala de espera sin saber lo que tienen", apuntan desde Autonomía Obrera. El SM también habla del sistema de petición electrónico de pruebas complementarias o el recientemente instalado sistema electrónico para llamar a los usuarios a las consultas. Entiende que la informatización es un avance, pero en algunos casos "cada una de estas aplicaciones informáticas supone un tiempo extra en la atención y, si vamos sumando pacientes, es un tiempo considerable que se va acumulando a lo largo del día y demora la asistencia". Algún facultativo pone como ejemplo que antes de que se instalara el sistema informático, en la consulta de Trauma han llegado a atender hasta 40 pacientes en una mañana y actualmente, no llegan ni a la mitad.

Desde la Dirección-Gerencia argumentan que el SET (Sistema Español de Triaje) sustituye al anterior sistema (Manchester) "precisamente a petición de un grupo de profesionales expertos de Urgencias que constituyeron un grupo de trabajo ad hoc". Añaden que este sistema informático se utiliza en todos los hospitales del SAS y que la "ralentización" pudo ser al principio de su implantación "pero actualmente el 99% de los profesionales de enfermería adscritos a las Urgencias del Puerta del Mar ya están formados en este nuevo sistema", lo que no quita que su manejo sea más lento que el anterior, según los propios profesionales.

La falta de personal en el servicio de Urgencias del Puerta del Mar no se produce solo entre los médicos. Cuando se abrió la nueva sala de Observación con sillones monitorizados y se añadieron cuatro camas a Observación, reclamaron un enfermero y un auxiliar más por turno en cada uno de estos dos nuevos recursos. Según Autonomía Obrera, se ha conseguido un enfermero de refuerzo por la mañana y otro por la tarde, pero aún falta personal de enfermería para el turno de noche y auxiliares para todos los turnos "para poder atender a los pacientes en las mejores condiciones".