"El pregón es el colofón a lo que hemos sufrido y hemos disfrutado"

'Pedro de los Majaras' comparecía ayer en el Ayuntamiento de Cádiz, donde iba a ser recibido por el alcalde, José María González, tocado de la voz. Cada noche enlaza el ensayo de su comparsa para 2017, 'El ojo de Cai', con los preparativos del pregón que ofrecerá en la plaza de San Antonio en la noche del sábado 25 de febrero. Los autores de esta comparsa, la de los Majaras, se están implicando en el espectáculo. Luis Galán con el texto y Vicente Esquerdo con la música. "Voy a llegar a lo justo. Todo el que me ve por la calle me dice que me cuide", comentaba el comparsista. "Como me coja bien de la voz, todavía canto mejor que nadie", presumía.

Pero, como la sarna con gusto no pica, el esfuerzo valdrá la pena para decirle a Cádiz "cosas muy bonitas, que es la madre de todo esto". "Son cosas desde el recuerdo, desde los años 50, cuando vinimos a Cádiz por primera vez. Estaremos en el escenario hasta que la gente quiera, como cuando en el Falla pedían ¡otra, otra!", advertía. No olvidó a su tierra natal. "Voy a mirar por mi pueblo, El Puerto, que ha dado mucho a Cádiz, muchísimo. Hubo un tiempo en el que en el Falla estábamos Paco Alba, Fletilla, El Quini, Villegas y nosotros. Los Majaras nacieron después", explicó. El director de recordadas comparsas como 'Raza mora' o 'Los simios' señaló que ha visto el pregón "como un reconocimiento a El Puerto, más que a los Majaras o a mí mismo. Nos lo merecíamos. Yo veía que cuando abren el Concurso a veces canta un grupo de veteranos, como pasó con la antología de Paco Alba. Yo me preguntaba, ¿nunca nos llaman a nosotros? Y eso duele, porque nos merecíamos estar. Pero esto ha sido el colofón a lo que hemos sufrido y lo que hemos disfrutado".

Rico Segura adelantaba mientras esperaba a ser recibido por el primer edil que en el tablao de San Antonio estará acompañado "por muchos artistas relacionados con Cádiz". Y habrá "muchas coplas de compañeros del Carnaval. Se han ofrecido muchos grupos, pero no puede estar todo el mundo. Nuestra antología será protagonista, porque le gente querrá disfrutar de nuestra historia cantada, de nuestras comparsas. Yo siempre estoy respaldado por los míos". Por último bromeó sobre el coste del pregón. "¿Caro? Qué va, más barato que nunca. Si lo mismo hasta me cuesta el dinero a mí (risas). Para lo que yo me he enterado que ha costado el pregón en otras ocasiones, un dineral, lo mío es una miseria. Más allá de un espectáculo, un pregón de Carnaval debe ser texto y coplas".