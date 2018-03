"Quizás fue osado decir sí, pero no suelo tener temores"

Juancho retoma el nombre por el que le se ha conocido toda la vida, más allá del formal y oficialista Juan José Ortiz. Asiste a la entrevista con este periódico seguro de sí mismo, aunque aún con el freno de mano echado para no salirse demasiado del tiesto en sus primeros días como candidato del PP a las elecciones municipales.

-¿Cómo están siendo estos primeros días como candidato?

-Estoy recibiendo mucho cariño y apoyo tanto familiar como de amistades y de compañeros de partido. Se agradece ese respaldo que se necesita como cualquiera puede entenderlo.

-Repitió muchas veces la palabra equipo durante su intervención el día que fue elegido candidato a la Alcaldía. Después de pasar un período en el que todo se centraba en Teófila Martínez, ¿este puede ser uno de los principales cambios?

-No puedo estar de acuerdo en que eso pueda entenderse como un cambio teniendo en cuenta que quien haya conocido la trayectoria de Teófila a nivel interno y de partido, todas las cosas se han consensuado. Una cosa es evidente y es que Teófila Martínez cuando era alcaldesa era la que representaba y encabezaba, dirigía y era la portavoz de las decisiones que se tomaban como equipo. Yo puedo contar múltiples ejemplos, muchas discusiones, intercambios de opiniones que todos hemos tenido incluso para consensuar las decisiones y lo que se iba a trasladar a los medios y a la ciudadanía. Yo a lo que me refería es que no personalicemos lo que es la candidatura como lo que tiene que ser, un trabajo en equipo como siempre hemos sido porque es lo necesario y eso enriquecería mucho toda la programación para trabajar en los próximos años para Cádiz.

-¿Definiría su elección como continuista?

-Consensuada. Se ha hablado mucho en los medios de que es una decisión continuista de Teófila Martínez. Yo siempre he dicho que si continuista es mejorar la calidad de vida de los gaditanos, a mantener la limpieza en la ciudad, a rehabilitar, a desarrollar un programa cultural como el que hacía el equipo liderado por Teófila Martínez, a apostar por el turismo o por la inversión... Si eso se llama continuista, bienvenido sea.

-¿Y qué puede aportar Juancho Ortiz?

-Lo que Juancho puede aportar evidentemente más allá de la ilusión y el esfuerzo y dejarme la piel en los próximos años, es la experiencia en la gestión que puede venir bien para seguir transformando la ciudad. Han sido muchos años de gestión en distintas áreas que ha posibilitado que se haya dado un vuelco a Cádiz en muchos ámbitos.

-¿La sombra de Teófila Martínez es muy alargada? ¿Es una gran responsabilidad para usted suceder a un símbolo de su partido como la ex alcaldesa?

-Sin duda. Soy consciente de la responsabilidad que uno tiene de suceder a Teófila Martínez. Ni por asomo en 2003 cuando me incorporé a la lista del Partido Popular podía imaginar que 16 años después iba a suceder a la que ha sido mejor alcaldesa de la ciudad y una de las mejores de España. Yo ya había comentado que no era lo mismo suceder a Teófila Martínez que al actual alcalde. Evidentemente ha dejado el listón muy alto pero nos esforzaremos porque venimos de una dinámica de trabajo de saber hacer, de saber gestionar y eso nos dará un impulso para acercarnos a todo aquello que gestionó tan bien Teófila Martínez.

-¿La revolución vendrá sobre todo por la lista?

-Es inevitable y es algo que hemos dicho y comentado pero está claro que las listas no se harán ahora sino que se harán en su momento, al igual que el programa lo haremos y desarrollaremos durante este año y propondremos la mejor oferta los ciudadanos. Todavía es muy aventurado para hablar de listas.

-Tanto Teófila Martínez el día que anunció que no iba a repetir como candidata como cuando usted fue presentado, coincidieron al decir que había que devolver la ciudad tres años atrás porque por la gestión de Podemos habían sido perdidos. ¿Fiáis la vuelta del PP a lo que entienden como una mala gestión por parte del actual equipo de gobierno?

-Se habló y hay que reafirmarlo porque es así. Hay que recuperar tres años perdidos que yo creo que es la sensación que tiene el gaditano medio cuando vas por la calle. Te das cuenta no sólo porque en primera persona lo ves sino porque también te lo transmiten que han sido tres años perdidos. No hay un mantenimiento de una calle, la limpieza está como está, no se ha puesto un ladrillo en tres años, se ha abandonado la política social... Yo lo he comentado alguna vez y es que ellos llegaron en una nube de fantasía para arreglar el problema, decían ellos, de los niños que pasaban hambre y han acabado echando del pleno a las personas que demandaban o reclamaban aquellos compromisos que adquirieron el actual partido que está en el gobierno. Se ha paralizado todo tipo de obra o inversión en la ciudad, se ha parado la transformación que el PP venía llevando a cabo. Será una tarea ardua volver a recuperar los tres o cuatro años que ha perdido la ciudad porque se ha desperdiciado ese impulso y eso es lo que pretendemos recuperar a partir del año que viene.

-Ustedes siempre han dicho que la ciudad quería mayoritariamente el proyecto del Partido Popular y así ocurrió entre 1995 y 2011. Sin embargo, en 2015 eso no ocurrió y, pese a ser el partido más votado, perdieron siete concejales. ¿Tienen identificado dónde estuvo el problema y si lo tienen claro, si ello lleva también consigo una reinvención del modelo?

-Yo tengo una concepción personal y es que para analizar lo que pasó en el año 2015 hay que tener en cuenta variables nacionales y no solo locales. Vivíamos en un contexto político delicado que entendíamos que no iba a afectar a lo local y quizás en eso fue donde nos equivocamos. No fue tanto un defecto de gestión municipal sino que lo achaco a variables más nacionales y si nos fijamos en los resultados de las elecciones nacionales de 2015, es fiel reflejo de lo que estoy diciendo.

-¿Y la actualización del modelo?

-Yo creo que el actual equipo de gobierno nos lo está poniendo bastante fácil a la hora de presentar un programa para el año que viene en todos los ámbitos. En mantenimiento, limpieza, cultura, la política social, que está fallando con críticas de reflexión de asociaciones incluso afines al equipo de gobierno, unas críticas que creo entender que antes no se hacía tan mal. ¿Una reinvención? No vamos a reinventar una ciudad porque ya en su momento se estaban haciendo políticamente y de gestión las cosas bien. No obstante, si se tuviese que modificar, lo haríamos.

-¿Qué opinión tiene del alcalde?

-(Se queda pensativo). ¿Qué digo del alcalde? Creo que ha sido un engaño, que tiene tiempo para rectificar porque le queda un año y no voy a negar que humana y personalmente nos llevamos bien. Políticamente estamos en las antípodas por lo que concebimos lo que es la gestión.

-¿Ciudadanos puede ser un aliado o un rival?

-Puede serlo al igual que puede serlo el PSOE o cualquier otro, pero lo que yo no quiero es adelantarme a las elecciones del año que viene. La gente ya está poniendo cuáles van a ser los resultados de las próximas municipales. Mi partido y mi equipo lo que va a pretender es conseguir la mayoría absoluta. En su momento ya se verá y dependerá también de lo que cada uno tenga en su programa electoral.

-Las elecciones de 2015. Ahora estamos asistiendo a una supuesta ola de Ciudadanos y vosotros estáis en el punto de mira. ¿Ese movimiento nacional os puede afectar ahora también?

-Queda mucho y en política puede pasar de todo. Nuestra idea para 2019 es presentar nuestra mejor oferta y programa y convencer al ciudadano de que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Presentarnos como un partido ganador y que tenemos capacidad de gestión y de mejorar las cosas. Ese es nuestro compromiso.

-¿Cómo ha sido la evolución del concejal novato que entra en 2003 al que hoy es candidato?

-Supongo que la gestión municipal te hace madurar la cercanía en lo que es la calle, en lo que es un mayor conocimiento de las necesidades que tiene la propia ciudad. Van a ser prácticamente 16 años en el Ayuntamiento y esa maduración lo que te hace es ser consciente de donde estás y el servicio público que haces al ciudadano, y pretendo mirarle a los ojos al ciudadano para que diga cuáles son las necesidades y las posibilidades que hay desde una administración local para resolver esos problemas.

-¿Se ha endurecido Juancho Ortiz en los últimos tiempos en su discurso?

-Quizás el debate haya cambiado. Hay que tener en cuenta que han entrado con un debate un poco perverso, intenso y denso que no se había vivido en las legislaturas anteriores. Todo forma parte del debate político y no hay que llevarlo más allá.

-Cuéntenos cómo le dicen que usted va a ser el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular.

-Lo que le puedo decir es que es una decisión consensuada. Todo pasa por una decisión personal de Teófila Martínez de no repetir como candidata. A partir de esa decisión sopesada y muy meditada, se empieza a intentar consensuar las distintas posibilidades. Se me ofrece como se le podía haber hecho a otros miembros del partido. Se habló de Bruno, de Cossi, de Ignacio Romaní y hubo ese ofrecimiento y acepté en la confianza de que creo que puedo hacerlo. Una vez tomada esa decisión fue el propio comité el que lo aprobó y lo propuso al comité electoral al tratarse de una capital de provincia, por lo que tenía que bendecirlo Génova. Afortunadamente lo vio bien.

-Pero díganos por lo menos si se lo tuvo que pensar mucho.

-Ni por asomo pensaba que me iban a hacer ese ofrecimiento, ser el candidato y sucesor de Teófila Martínez. Mientras estaba escuchando atentamente en esa conversación de 10-15 minutos, se me pasaron por la cabeza un millón de cosas, pensaba en 2003, en mi familia, en la densidad e intensidad que significaba decir que sí, no sólo por la dinámica de trabajo sino por lo que suponía suceder a Teófila Martínez como candidato. Quizás fue una osadía por mi parte decir que sí pero no suelo tener temores y decidí aceptar cuando acabó la conversación.

-¿Cree que es conocido?

-Es muy pretencioso por mi parte contestar en ese sentido. Soy conocido por aquellas personas a las que se les ha entregado una vivienda, ahí sí soy conocido. Por haber desarrollado una efemérides como el Bicentenario. Por haber desarrollado dos regatas con lo que eso significó para la proyección y la inversión y el turismo. Sí soy conocido por las relaciones institucionales que se crearon durante el Partido Popular y que hoy se han perdido. En ese sentido creo que sí soy conocido. Eso no quita que mi compromiso sea salir a la calle para testar aún más y mirar a los ojos a los gaditanos para preguntar cómo están las cosas y cuales son la necesidades que se necesitan y como se pueden resolver.