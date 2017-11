La oposición reclama más información sobre el nuevo pliego

La comisión de control y fiscalización de la limpieza se reunió ayer para conocer los detalles del nuevo pliego de condiciones que se está elaborando para sacar a concurso el contrato. Y el responsable de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, destacó "el ambiente constructivo" que tuvo la reunión, en la que los grupos municipales pudieron realizar propuestas y sugerencias que serán estudiadas por los técnicos. De la Fuente anunció una próxima reunión para analizar esas sugerencias así como el contenido de las cláusulas administrativas del pliego.

No obstante, desde la oposición no se compartía el optimismo del edil de Medio Ambiente, reclamando tanto PP como Ciudadanos más información de la aportada en la reunión de ayer. "Es evidentemente incompleto porque toda la parte económica y administrativa no está sobre la mesa", valoraba el portavoz popular, Ignacio Romaní, que cree que el pliego técnico "es muy parecido por no decir idéntico al elaborado antes de junio de 2015 por la delegación de Medio Ambiente".

También ambos grupos de la oposición mostraron sus dudas respecto a los plazos, que afecta directamente a la ciudadanía por cuanto se demora la renovación de vehículos y maquinaria. "De nuevo van tarde, ya que como muy pronto aún se tardarán seis meses en sacar la nueva adjudicación y, mientras tanto, los ciudadanos no están recibiendo el servicio que merecen", valoraba ayer María Fernández-Trujillo. "La suciedad le ha ganado la batalla al trabajo diario y es verdaderamente lamentable cuando se partía de una situación muy buena", concluía Romaní.