La municipalización se va a julio

La municipalización de los servicios de playa tiene nueva fecha. Ya no será el 1 de junio, como venía anunciando el equipo de gobierno, la fecha de inicio de la prestación de los servicios de limpieza de arenas, socorrismo y mantenimiento de módulos directamente por el Ayuntamiento, a través de la empresa Cádiz 2000. Los últimos contratiempos surgidos en la tramitación han provocado un retraso que fija en el 31 de julio el final del proceso.

El equipo de gobierno ha diseñado un cronograma al que ha tenido acceso este periódico y en el que se marcan los plazos y fechas de todos los pasos que restan hasta conseguir hacerse con la gestión directa de estos servicios de playa. Así, después de contratar la póliza de seguro de responsabilidad civil para los consejeros de la sociedad municipal Cádiz 2000 y de convocar para hoy al consejo de administración de Aguas de Cádiz -donde quedó pendiente la aprobación del cambio de objeto social para que Cádiz 2000 asuma esa gestión relacionada con el Medio Ambiente-, la programación prevista seguirá la próxima semana con la celebración el martes de las comisiones informativas (que precisamente serán convocadas en el día de hoy) de cara a las juntas generales de Aguas de Cádiz y Cádiz 2000 del día 26, en las que se someterá a aprobación definitiva los cambios de objeto social.

Ese mismo día se celebrará también el pleno en el que se someterá a la aprobación definitiva el expediente de municipalización de los servicios de playa. Todo ello junto al pleno ordinario correspondiente al mes de mayo (al ser el último viernes de mes).

Para el 29 de mayo está prevista -si las votaciones de las juntas generales salen adelante- la inscripción en el Registro Mercantil de los cambios de objetos sociales de las dos sociedades municipales. Y ese mismo día firmará el alcalde el decreto para la modificación presupuestaria que permitirá transferir a Cádiz 2000 las partidas económicas necesarias para hacer frente a la gestión de esos servicios que se le encomienden.

Ya con todos estos trámites cumplimentados, si no surgen nuevos contratiempos la municipalización de cada servicio se prevé para el día 1 de julio (en el caso del servicio de limpieza de los módulos de las playas), el 17 de julio (en el caso del servicio de limpieza de arenas y montaje y mantenimiento de las infraestructuras de playas) y el 31 de julio, donde finalizará todo el proceso con la absorción por parte de Cádiz 2000 del servicio de salvamento y socorrismo.

No obstante, por si la tramitación vuelve a toparse con algún inconveniente, o para el supuesto de que algunos de los trámites que requieren la aprobación del pleno no se consiguieran los apoyos suficientes, el equipo de gobierno ha garantizado la prestación de estos servicios de playa a lo largo de toda la temporada de verano por medio de las empresas actualmente concesionarias.

Así, la limpieza de módulo de playas finaliza el 30 de junio el primer año de prórroga del contrato, por lo que en caso de que fuera necesario se firmaría un segundo año de prórroga, como establecen las adjudicaciones. En el caso del servicio de salvamento y socorrismo, el actual contrato vence el 30 de septiembre; y aunque las partes ya han acordado una resolución anticipada (en principio con fecha 31 de julio) la empresa podría continuar hasta final de temporada, con opción incluso de una prórroga de hasta dos años. El caso más conflictivo, por su parte, se presentaba en el servicio de limpieza de arenas, que pese a finalizar el contrato y sin posibilidad de prórroga, el alcalde va a firmar un decreto para dar continuidad al servicio hasta la municipalización del mismo.

Con este cronograma y la seguridad de que los servicios se prestarán en las playas durante esta temporada, el equipo de gobierno consigue cumplir con todos los requisitos que la pasada semana estableció el PSOE como condicionantes para apoyar la municipalización (un seguro de responsabilidad civil para los consejeros de Cádiz 2000, que ya se ha suscrito; un cronograma y un 'plan B' por si la municipalización no sale adelante, que está redactado; y un informe con garantías de que no se incurre en fraude legal, que según entiende el equipo de gobierno aclara el secretario municipal en la última documentación). En las próximas convocatorias previstas este mes de mayo se resolverá de manera definitiva si el equipo de gobierno obtiene o no esos apoyos para sacar adelante la municipalización.