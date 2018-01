"Las listas de espera generan un sufrimiento innecesario y doloroso"

Las listas de espera son "uno de los problemas más dolorosos" del sistema público de salud. "Es dramático porque retrasan diagnósticos y también tratamientos, generando un sufrimiento innecesario y doloroso". Así se expresó ayer el delegado sindical de Autonomía Obrera (AO) en el Hospital Puerta del Mar, José Martínez Caño, durante la concentración convocada por AO y CGT a las puertas del centro, dentro de los actos de la Jornada estatal de lucha contra las listas de espera organizada por la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública.

En torno a medio centenar de personas acudieron ayer a esta concentración, entre trabajadores del hospital, miembros de varios sindicatos, integrantes de la Marea Blanca Gaditana y ciudadanos a título particular. Destacaba la presencia de un hombre con un cartel en el que denunciaba que lleva "ocho meses en lista de espera para unos resultados". En concreto, según contó a este periódico, está esperando que le llamen para que le den los resultados de una analítica y una ecografía que le mandaron hace diez meses y le hicieron hace ocho. "Cuando me los den, ya no tendrán validez y tendré que hacérmelos otra vez y volvemos a empezar. A ver si me muero antes, porque tengo una enfermedad grave. El tratamiento cuesta 86.000 euros y a lo mejor es lo que quieren ahorrarse", se lamentaba el hombre.

AO y CGT reivindican que los hospitales funcionen al cien por cien por las tardes

Respecto a las listas de espera quirúrgicas, Martínez Caño afirmó que en Andalucía hay 62.000 pacientes en estas listas de espera, con una demora media de 66 días. Precisó que en el Hospital Puerta del Mar, son 4.800 pacientes los que están pendientes de intervención, algo que calificó de "inaceptable". Sobre todo, porque la cifra "va en aumento año tras año. Ese es el problema. En 2010 había 2.500 pacientes en lista de espera y ahora casi se han duplicado".

Teniendo en cuenta estos datos, el delegado sindical de Autonomía Obrera en el hospital gaditano llamó la atención sobre lo incoherente que resulta que los hospitales "estén prácticamente sin funcionamiento por las tardes, mientras sí lo hacen los centros privados". Así, señaló que la reivindicación principal del día de ayer era que los hospitales funcionen al cien por cien por las tardes. "No podemos cerrar centros mientras haya listas de espera, es contradictorio y absurdo", expresó.

En el caso del Puerta del Mar, dijo: "Tenemos la obligación de reclamar que se abran todos los controles que están cerrados porque no tenemos donde ingresar a los pacientes". En este sentido, aseguró que con frecuencia se suspenden intervenciones programadas porque no hay camas de ingreso. Contó que se dan casos de personas que son citadas a primera hora de la mañana para operarse y después de esperar durante horas, les comunican que no puede realizarse su intervención y tienen que marcharse a sus casas.

José Martínez Caño apuntó que el hospital de Cádiz se inauguró con 900 camas y ahora hay disponibles poco más de 600. "Se han ido cerrando camas en los últimos años y así no podemos funcionar".

Hizo referencia también a la infrautilización de muchos recursos, que sólo se usan por las tardes si existe una urgencia. "Hay aparatos que han costado millones y están parados durante toda la tarde, mientras que en los centros privados están en funcionamiento todo el día", indicó.

Así, otra de las reivindicaciones de ayer fue la contratación de más trabajadores en los hospitales para que se cree un turno de tarde en las categorías que sean necesarias. "No queremos horas extras ni peonadas, sino que se contrate personal para que, igual que en Atención Primaria, haya personal de mañana y de tarde", afirmó Martínez Caño, como otra medida para reducir las listas de espera.

Habló asimismo del aumento de la actividad en la sanidad privada como consecuencia del deterioro de la pública, ya que un sector de la población que aún dispone de cierta capacidad económica contrata seguros privados, huyendo del sistema público. "No podemos seguir tolerando que los centros privados vivan a costa del mal funcionamiento del sistema sanitario público", concluyó.