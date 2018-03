El incansable defensor de las causas difíciles

Sigue escribiendo a boli. "La única tecnología que utilizo es el móvil y de forma básica". Sus carteles llevan el sello de la reivindicación. Activista que no cesa en su empeño de defender las causas perdidas. Amanuense de las convocatorias. Adolfo Gómez, andarín con sombrero que se patea la ciudad intentando remover conciencias y despertar a los apáticos. Alude al lema oficial francés para autodefinirse: "Liberté, egalité, fraternité. Y, por supuesto, no al racismo y a la homofobia". Dice practicar la misericordia, "aunque no soy cristiano, soy agnóstico".

Ahora, "de soldado raso", clama por los derechos de los pensionistas, con el grupo que se reúne los martes en la plaza de San Juan de Dios. Pero la lucha de este cántabro de nacimiento y gaditano cabal se remonta a los turbulentos años de la reconversión naval. "Me la he jugado muchas veces", dice. Y tanto. Siendo gobernador civil Sanz Pastor, y justo antes de una asamblea del comité de empresa de Astilleros que se iba a celebrar en la calle Barbate, fue detenido al salir de su casa. Era entonces secretario de la Unión Sindica Obrera (USO). La ciudad estaba convulsionada por los incidentes del mes de octubre de 1977, con graves disturbios en las calles en defensa de la industria naval. "Estuve retenido cuatro o cinco días junto a otro sindicalista de UGT. Nos llevaron a la cárcel de la calle Retama, lo que hoy es la piscina municipal", recuerda. Era cuando la USO "tenía mucho poder, por delante de UGT y Comisiones Obreras". A pesar de estas cuitas, Adolfo Gómez se considera un "antiviolento" que "nunca" tiró una piedra. Sus palabras eran más molestas que los adoquines.

"Nunca perderé mi carácter reivindicativo", asegura. Con el tiempo siguió inmerso en varias causas. Asesoraba a los parados encerrados en la iglesia de San Lorenzo. Y se manifiesta siempre defendiendo a los más débiles. En medio de la entrevista muestra una foto del Diario en la que aparece un cartel suyo pegado en los bajos del Balneario de la Palma que dice "Este invierno tres muertes en la calle. ¡Basta Ya!". Mas sus reivindicaciones más visibles fueron cuando lideró la plataforma que pedía una plaza multiusos para Cádiz. "Empezamos, con Paco Reyes, a pedirla en las cartas al director del Diario. No era entonces aficionado a los toros, aunque entendía que la ciudad necesitaba el equipamiento. Y lo sigo pensando. Me he aficionado a los toros un poco más ahora que algunos quieren prohibir esta fiesta. No me gusta la palabra prohibir", señala. Afirma que llegaron a recoger 20.000 firmas favorables al recinto. "Y aún está el proyecto de equipamiento en el PGOU, ideado en los terrenos de Navalips", apunta. Gómez entiende "que el tema de los toros es complicado para recuperar la afición, sobre todo entre los jóvenes, pero Cádiz necesita un lugar para conciertos y actividades con mucho público".

Le duele Cádiz, aunque se apunte a todas las manifestaciones solidarias vengan de donde vengan sus causas. Dice que en la ciudad "hemos bajado el número de parados y en Astilleros ha habido un repunte de empleos. Esto es importante porque no tenemos otra que vivir del mar, aunque nos falla la pesca, con el muelle pesquero inactivo, con lo que eso fue...". Sobre el gobierno de Podemos y Ganar Cádiz destaca que "se encontraron con el Ayuntamiento sin esperarlo y han pagado su inexperiencia". Se queda "con la gestión del alcalde y sus formas, porque es muy cercano, y de algún concejal como Martínez de Pinillos, al que he visto mucho a pie de calle". Habla de un "tirón de orejas" a los que mandan en San Juan de Dios. "Tienen que trabajar más y presentar ya resultados, que solo les queda un año para acabar mandato", considera. Y concluye que "además de simbolismos, hay que hacer gestión. Y eso les falta. Por eso sus propios votantes se lo van a pensar en las próximas elecciones".